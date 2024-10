Perth Mint: Lunar Serie III kurbelt Septemberverkäufe an

Die australische Münzprägeanstalt Perth Mint hat kürzlich die aktuellen Verkaufszahlen für Gold- und Silberbullion für September 2024 bekannt gegeben. Die Zahlen zeigen, dass sich der Absatz von Gold und Silber im vergangenen Monat deutlich verbessert hat. Goldverkäufe sind dabei mehr als doppelt so stark gestiegen als die von Silber. Als Grund für den starken Anstieg sieht die Perth Mint die Veröffentlichungen der Lunar Serie III, die sich auch in vergangenen Jahren hoher Beliebtheit erfreut hat.Im August hatte die Perth Mint 25.884 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft, im September gab es einen leichten Anstieg auf 53.143 Unzen Gold (+105%). Selbst im Vergleich zum September 2023 besteht eine Steigerung der Verkaufszahlen um 45%.Die Silberverkäufe beliefen sich im September auf 963.198 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren, das entspricht 49% mehr als im August, als die Verkaufszahlen bei 647.382 Unzen lagen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2023 war allerdings noch immer ein Rückgang um etwa 14% zu verzeichnen.© Redaktion GoldSeiten.de