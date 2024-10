John Feneck: 5 Faktoren, die beim Kauf von Junior Minenaktien zu beachten sind

John Feneck, Portfoliomanager und Berater bei Feneck Consulting, sprach mit dem Investing News Network über die Kriterien, die sein Unternehmen bei der Bewertung von Junior-Bergbauunternehmen anwendet. Feneck erläuterte und diskutierte fünf Punkte, die Investoren bei der Bewertung eines Junior-Bergbauunternehmens berücksichtigen sollten, und zwar in der Reihenfolge ihrer Bedeutung: Management, Projekt, Standort, Aktienstruktur und Eigentumsverhältnisse des Managements.In Bezug auf den Standort sagte Feneck, dass er mehrere Silberunternehmen in Mexiko beobachte, die über Tagebauprojekte verfügten, aber noch auf Genehmigungen warteten. Einige der Unternehmen, die auf die Genehmigung der Regierung warten, sind Silver Tiger, Sonoro Gold und Discovery Silver. "Alle drei warten darauf, dass der neue Verantwortliche, (Präsident) Sheinbaum, ihnen im Oktober die Richtung vorgibt, wie es weitergehen soll", erklärte Feneck. "Die Aktienkurse dieser Unternehmen sind aufgrund der abwartenden Haltung der Investoren sehr niedrig."Das Gespräch drehte sich daraufhin um die Frage, wann und wie viel in neue Projekte investiert werden sollte. "Meine Vorgehensweise unterscheidet sich von fast allen anderen, mit denen ich gesprochen habe, weil wir zugeben, dass wir nicht immer den richtigen Einstiegszeitpunkt finden können [...] Deshalb investieren wir (in eine bestimmte Aktie) normalerweise sechs bis zehn Mal in einem Jahr", teilte er mit. Diese Käufe würden sich in der Regel im Bereich von 5.000 USD und nicht von 50.000 USD bewegen, da er die Aktie nicht zu stark bewegen möchte, wenn er einsteigt, und er möchte, dass diejenigen, die ihm folgen, ebenfalls einsteigen können.© Redaktion GoldSeiten.de