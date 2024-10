Gold - Man kratzt am Allzeithoch

Ende September hatte der Goldpreis ein neues Allzeithoch bei 2.685 USD erreicht und ging auf diesem Rekordniveau zunächst in eine schmale Konsolidierung über. Nach dem Bruch einer steilen Aufwärtstrendlinie Anfang Oktober kam es zu einer Ausweitung dieser Korrekturphase, die zunächst an den Support bei 2.600 USD reichte. Mit der Verteidigung der Unterstützung wurde ein erstes Verkaufssignal verhindert. Seither zieht Gold entlang der Unterseite der Trendlinie wieder in Richtung der mittelfristigen Kurszielzone um 2.670 USD an.Mit einem Anstieg über 2.670 USD könnte die Aufwärtsbewegung der letzten beiden Tage neuen Schwung erhalten und an das Rekordhoch bei 2.685 USD führen. Darüber könnte sich die Rally noch kurz bis 2.710 USD ausweiten, ehe eine weitere Korrekturphase starten sollte. Erst darüber hätten die Bullen wieder größeres Aufwärtspotenzial bis 2.770 USD generiert.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen unter 2.623 USD fallen, wäre die Aufwärtsphase seit Donnerstag beendet und ein Rückfall auf 2.600 USD die Folge. Unter der Marke stünde das erste Verkaufssignal mit einem Ziel bei 2.531 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)