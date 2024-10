Ziele für Gold und Silber: Was mittelfristig zu erwarten ist

Im letzten Artikel haben wir über die technischen Daten von Gold und Silber auf Quartals- und Monatsebene berichtet. Gold ist überkauft, aber die Geschichte zeigt, dass es noch überkaufter werden kann. In der Zwischenzeit verzeichnete Silber den höchsten Monats- und Wochenschlusskurs seit 11 Jahren. Beide Metalle haben noch Spielraum, bevor ein harter Widerstand auftaucht. Gold befindet sich im Bereich seines Allzeithochs, so dass der Widerstand schwieriger zu bestimmen ist.Mit dem Ausbruch aus dem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster im März 2024 hat Gold einen klaren Weg zum gemessenen Aufwärtsziel von 3.000 Dollar je Unze. Obwohl Gold ziemlich überkauft zu sein scheint, hat es in den letzten zwei Monaten nur 9% zugelegt. Davor, Anfang August 2024, wurde es auf demselben Niveau gehandelt wie fast vier Monate zuvor im April 2024. Das drängendere Problem ist die negative Divergenz des Gold-S&P-500-Verhältnisses, das einen tieferen Höchststand erreicht hat, seit Gold weitere 10% zugelegt hat.Der untere Chart zeigt den Goldpreis im Vergleich zu den vier besten zyklischen Bullenmärkten und einem Durchschnitt (gepunktete Linie). Der derzeitige Bullenmarkt bei Gold bewegt sich um den Durchschnitt herum. Sollte der Goldpreis in den nächsten vier Monaten auf 3.000 Dollar je Unze ansteigen, wäre dies ein Zeichen dafür, dass der Goldpreis im Vergleich zur Geschichte überzogen ist.In der Zwischenzeit hat Silber eine Unterstützung bei 28 Dollar bis 29 Dollar je Unze etabliert, hat es aber nun mit dem Tageswiderstand bei 32,50 Dollar zu tun. Auf Monats- und Wochenbasis hat Silber bereits auf neuen Höchstständen geschlossen, was positiv ist. Andererseits konnte Silber trotz des Anstiegs des Goldpreises von 2.000 Dollar auf 2.700 Dollar die Entwicklung des Goldpreises nicht übertreffen. Das Gold-Silber-Verhältnis (im Chart invertiert) erreichte im Frühjahr seinen Höchststand und bewegt sich weiterhin in einer Bandbreite. Nichtsdestotrotz könnte ein überzeugender Tagesschlusskurs über 32,50 Dollar Silber in die Lage versetzen, die 35-Dollar-Marke zu testen und vielleicht sogar auf 37 Dollar zu steigen.Gold befindet sich nach dem Ausbruch aus seinem 13-jährigen Cup-&Handle-Muster weiterhin im Bereich des blauen Himmels. Obwohl es überkauft ist und sich nicht besser als der Aktienmarkt entwickelt, sollte es weiter auf sein gemessenes Aufwärtsziel von 3.000 Dollar steigen. Silber übertrifft zwar nicht die Entwicklung von Gold, aber es schloss letzte Woche und letzten Monat auf einem neuen 11-Jahres-Hoch. Selbst wenn es sich nicht besser als Gold entwickeln kann, dürfte die Stärke von Gold es auf 35 Dollar und möglicherweise 36 Dollar bis 37 Dollar ziehen.Wenn Sie in Gold- und Silberaktien investieren wollen, sollten Sie sich weiterhin auf Qualitäts- und Wertanlagen konzentrieren. Vermeiden Sie fremdfinanzierte Titel, die unterbewertet zu sein scheinen, aber bei diesen Preisen nur schwer zu halten sind. Qualitativ hochwertige Junioraktien sind nach wie vor ein guter Wert und werden den GDX und den GDXJ weiterhin übertreffen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 12. Oktober 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.