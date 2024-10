Harte oder weiche Landung?

Eine überhitzte Wirtschaft führt dazu, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt, was zu einer Preisinflation führt.



Die Zentralbanken straffen ihre Politik und bremsen kreditfinanzierte Aktivitäten.



Die Arbeitgeber bauen Stellen ab, so dass die Arbeitnehmer über weniger Kaufkraft verfügen.



Die Hersteller müssen die Preise senken, um den Absatz aufrechtzuerhalten, wodurch die Inflation beendet wird.



Eine neue Wachstumsphase beginnt und der Zyklus wiederholt sich.

Eine Herausforderung beim Verfassen eines wöchentlichen Artikels wie diesem besteht darin, dass die Wirtschaft nie stillsteht. Wichtige Daten häufen sich, ob ich nun darüber schreibe oder nicht. In den letzten vier Wochen ist viel passiert: eine FOMC-Sitzung mit wichtigen politischen Änderungen, ein überraschender Beschäftigungsbericht, wichtige Veränderungen auf dem Anleihemarkt und in der Renditekurve, Wirbelstürme, China, einige geopolitische Ereignisse und ein politisches Rennen, um nur den Anfang zu machen. Ich habe sie nicht erwähnt, weil ich mich mit anderen, ebenfalls wichtigen Themen beschäftigt habe. Jetzt ist es an der Zeit, das nachzuholen.Eine gängige Darstellung besagt, dass sich die Wirtschaft nach den COVID-Störungen und der anschließenden schweren Inflationswelle langsam wieder normalisiert. Das ist kein Hirngespinst, denn viele langfristige Trends scheinen tatsächlich wieder den Weg einzuschlagen, den sie vor 2020 eingeschlagen haben. Aber es hängt stark davon ab, wie man "normal" definiert. Einige Dinge ändern sich, andere nicht. Normalität ist immer ein bewegliches Ziel.Viele Analysten erwarten für das nächste Jahr eine Rezession. Andererseits haben diejenigen, die der US-Wirtschaft eine Fortsetzung ihres Wachstumskurses voraussagen, schon seit einiger Zeit recht. Da der Aktienmarkt in dieser Woche neue Höchststände erreicht hat, sieht es nach mehr als nur einem "Durchwursteln" aus.Der eigentliche Unterschied besteht zwischen der Wirtschaft, die wir heute haben, und der hypothetischen, nicht vorhersehbaren Wirtschaft, die wir hätten, wenn das Virus dort geblieben wäre, wo es herkam, und Russland nicht in die Ukraine einmarschiert wäre. Die heutige Wirtschaft würde wahrscheinlich anders aussehen. Aber das ist reine Spekulation.Können wir uns noch auf Regeln verlassen, die in einer Welt geschmiedet wurden, die nicht mehr existiert? Vielleicht. Ich bin eher der Meinung, dass wir das nicht können - zumindest nicht ohne außerordentliche Vorsicht. Ich glaube, dass wir mit dem massiven Anstieg des Staatsdefizits und der Staatsverschuldung sowie der aggressiven Politik der Fed einen Rubikon überschritten haben, einen "Ereignishorizont", an dem Vorhersagen auf der Grundlage vergangener Datenbeziehungen sehr viel schwieriger sind. Da wir aber nur Daten aus der Vergangenheit haben, verwenden die Prognostiker sie immer noch.Eine Sache wissen wir jedoch. Die Auswirkungen von 2020 bis 2023 - die Pandemie, die Fed, die Inflation und alles andere - rücken mit jedem Tag in weitere Ferne. Die Metapher der Landebahn ist überstrapaziert, aber sie passt: Flugzeuge können nicht ewig in der Luft bleiben. Dieses Flugzeug wird landen. Die Frage ist nur, ob wir Passagiere eine harte oder weiche Landung erleben werden.Die Schlagzeilen in den Medien drehen sich derzeit um den Hurrikan Milton. Ich habe so viele Freunde in Florida, mit denen ich kommuniziere. Das ist eine große Sache. Aber ich habe auch Freunde (und ich nehme an, auch Leser) im westlichen North Carolina, wo die Lage noch schlimmer ist. Die Zahl der Todesopfer geht bereits in die Hunderte und wird sicherlich noch steigen. Einheimische sagen mir, dass es weit über tausend sein könnten.Die Infrastruktur in vielen Berggemeinden wird monatelang ausfallen, wenn es überhaupt noch eine Gemeinde gibt. Ganze Städte sind ausgelöscht worden. Nach Gesprächen mit Einheimischen scheint es keine großen Evakuierungsbemühungen gegeben zu haben, denn im Gegensatz zu Florida haben sie keine Erfahrung mit Hurrikans. Ich habe eine langjährige Freundin, Tricia Zehr, die vor Jahren von Kalifornien in den Westen North Carolinas gezogen ist. Sie war meine Augen und Ohren, was die Situation dort angeht.Es stellte sich heraus, dass es in der Gegend eine kleine Kirche namens Anchor Baptist Church gibt, die seit über 35 Jahren (seit Hugo) bei Katastrophen im gesamten Süden Hilfe leistet. Sie verfügt über professionelle Mitarbeiter, Lager und Einrichtungen sowie ein Netzwerk von Freiwilligen und Hunderten von Kirchen, mit denen sie bei anderen Katastrophen zusammengearbeitet hat. Jetzt ist die Katastrophe leider auch in ihrem Gebiet angekommen. Die Kirchen, denen sie einst geholfen haben, revanchieren sich jetzt mit Hilfsgütern und Freiwilligen.Lebensmittel für Tausende von Familien sind buchstäblich ein Problem. Die Kirche ist zu einer zentralen Anlaufstelle für die Abgabe von Hilfsgütern geworden (in der Nähe des örtlichen Privatflughafens), leitet diese Hilfsgüter aber auch an andere Kirchen in der Region weiter, wo die örtlichen Pastoren und Freiwilligen die Menschen in ihren Gemeinden kennen. Sie setzen sich mit diesen Pfarrern und Kirchen in Verbindung und fliegen sie manchmal mit Hubschraubern ein, um herauszufinden, wer Hilfe braucht, wenn die Straßen nicht passierbar sind.Sie arbeiten mit den örtlichen Polizei- und Feuerwehrdiensten in den kleinen Städten zusammen, um ihnen das zu geben, was sie brauchen, oft mit freiwilligen Hubschraubern und Flugzeugen, wenn die Straßen, sofern sie noch existieren, blockiert sind. Es gibt Freiwillige, die buchstäblich Maultiere oder Pferde benutzen, um zu den Menschen in den Bergen zu gelangen. Sie koordinieren Freiwillige, die Bäume fällen und Häuser und Straßen räumen. Ich kann die Telefongespräche über das Ausmaß der Arbeit, die sie leisten, nicht einmal ansatzweise beschreiben.Zurück zu den alltäglicheren Dingen. Die Federal Reserve begann im März 2022 mit der Anhebung der Zinssätze (weit hinter der Kurve) und hörte im Juli 2023 damit auf. Dann begann das große Ratespiel, wann sie die Zinsen senken würde. Es stellte sich heraus, dass die Antwort September 2024 lautete. Man kann darüber diskutieren, ob die Fed zu lange oder nicht lange genug gewartet hat, aber jetzt ist es soweit. Jeder Zyklus ist anders, aber dieser scheint besonders zu sein. Wir folgen nicht der "Standard"-Sequenz, die wie folgt aussieht: