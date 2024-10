SPDR: Atempause bei den Beständen in KW 41

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust haben sich in der 41. Kalenderwoche nur wenig verändert, konnten aber zum Ende der Woche wieder leicht zulegen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 877,98 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 876,26 Tonnen gewesen. Sowohl über das Wochenende als auch über weite Strecken der Woche verharrten die Bestände auf dem Niveau der Vorwoche. Erst am Freitag brach der Fonds aus dieser Starre aus und es folgte ein Zufluss von insgesamt 1,72 Tonnen.Der Preis für die Unze SPDR-Gold fiel in der 41. Kalenderwoche kurzzeitig fast auf die Marke von 2.600 $ zurück, stieg aber am Freitag wieder auf 2.648,80 $ und hielt damit fast den Schlusskurs der Vorwoche.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 07. Oktober: 876,26 Tonnen• 08. Oktober: 876,26 Tonnen• 09. Oktober: 876,26 Tonnen• 10. Oktober: 876,26 Tonnen• 11. Oktober: 877,98 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de