Gold stabil, Anleger bewerten chinesische Konjunkturpläne

Der Goldpreis blieb am Montag stabil, da die Anleger die am Wochenende angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China bewerteten und sich gleichzeitig auf die Äußerungen der US-Notenbank auf der Suche nach Hinweisen auf weitere Zinssenkungen konzentrierten, schreibt Reuters in einem Bericht.Chinas potenzielles Engagement für fiskalische Anreize deute auf eine stärkere Wirtschaft hin, was sich positiv auf die Goldnachfrage auswirke, aber der Markt müsse noch konkretere Maßnahmen sehen, sagte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade. China kündigte am Samstag an, es werde seine Verschuldung "deutlich erhöhen", um seine stotternde Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, ließ die Investoren aber über den Gesamtumfang des Konjunkturpakets im Unklaren.Die Anleger werden in dieser Woche vor allem auf Äußerungen von Fed-Vertretern achten, die weitere Hinweise auf bevorstehende Zinssenkungen geben könnten, sowie auf die US-Einzelhandelsumsätze. "Sollten die Sprecher der Fed in dieser Woche weitere Zweifel an der Anzahl der Zinssenkungen bis zum Jahresende aufkommen lassen, könnte ein daraus resultierender Anstieg des Dollars zu einem erneuten Test der Gold-Unterstützungsmarke von 2.600 US-Dollar führen", so Waterer.Am Freitag veröffentlichte Daten zeigten, dass die US-Erzeugerpreise im letzten Monat unverändert blieben, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um einen Viertelpunkt auf der nächsten Fed-Sitzung erhöht. Trader sehen eine 89%ige Chance, dass die Fed die Zinsen auf ihrer November-Sitzung um 25 Basispunkte senken wird, und eine 11%ige Chance, dass sie die Zinsen unverändert lassen wird.© Redaktion GoldSeiten.de