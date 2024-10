Die zehn wichtigsten Nationen, die Gold kaufen: Eine Portfoliostrategie, die Sie verfolgen können

Mit über 36.000 Tonnen an Reserven - etwa ein Fünftel des gesamten jemals geförderten Goldes - wissen die Zentralbanken etwas, was auch wir wissen sollten: Gold ist das ultimative Sicherheitsnetz. Seit 2009 sind diese Institutionen Nettokäufer des Edelmetalls, und allein in den letzten zehn Jahren haben sie eine von acht weltweit produzierten Unzen aufgekauft.Wenn diese Leute sich mit Gold eindecken, sollte Ihnen das nicht etwas darüber sagen, wo Ihr eigenes Portfolio stehen sollte? Während Fiatwährungen nach Belieben gedruckt werden können (und davon haben wir in letzter Zeit reichlich gesehen), bleibt Gold eine endliche Ressource. Ich glaube, das macht es zum bevorzugten Vermögenswert, wenn wirtschaftliche Unsicherheiten auftauchen. Länder auf der ganzen Welt haben dies erkannt und kaufen Gold in großen Mengen. Hier ein Blick auf die Top 10 der Länder, die in den letzten zehn Jahren das meiste Gold angehäuft haben, basierend auf Daten des World Gold Council (WGC):Die ungarische Nationalbank hält Gold seit ihrer Gründung im Jahr 1924. In letzter Zeit hat sie ihre Bestände ernsthaft aufgestockt. Mit 110 Tonnen an Reserven hat Ungarn nun den höchsten Pro-Kopf-Goldbestand in Mittel- und Osteuropa.Katar betrachtet Gold als eine sichere Anlage, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. In den letzten Jahren sind die Goldkäufe Katars sprunghaft angestiegen und werden bis Ende 2023 über 100 Tonnen betragen. Für eine Nation, die auf Öl- und Gasreichtum aufgebaut ist, ist es klar, dass sie Gold als verlässlichen Notfallplan sehen.Singapur ist kein Unbekannter in Sachen Gold, auch wenn es jede Unze importieren muss. In diesem Jahr machte es einen historischen Schritt und erhöhte seine Goldreserven auf 236 Tonnen, den höchsten Stand seit der Unabhängigkeit des Stadtstaates im Jahr 1965. Ein kluger Schachzug für ein globales Finanzzentrum wie Singapur!Usbekistan ist ein stiller, aber mächtiger Akteur auf dem Goldmarkt. Seine Reserven sind stetig gewachsen und werden im Jahr 2024 373 Tonnen erreichen. Fast 80 % der gesamten internationalen Vermögenswerte Usbekistans sind heute in dem Edelmetall angelegt.Kasachstan, einer der größten Goldproduzenten der Welt, hat seine Reserven, die sich inzwischen auf insgesamt 23 Mrd. Dollar belaufen, kontinuierlich erhöht. Das Land plant, den Anteil von Gold an seinen Reserven leicht zu verringern, bleibt aber mit einem Anteil von 2% an der weltweiten Goldproduktion ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt.Die indische Zentralbank hat einige große Schritte auf dem Goldmarkt unternommen. Ihre Käufe in der ersten Hälfte des Jahres 2024 waren die höchsten seit 2013 und übertrafen die beiden vorangegangenen Jahre zusammen. Für Indien, wo Gold eine große kulturelle Bedeutung hat, bleibt das Metall ein zentraler Bestandteil seiner Wirtschaftsstrategie.Die polnische Nationalbank war in diesem Jahr einer der aggressivsten Goldkäufer und wird im zweiten Quartal 2024 zusammen mit Indien die meisten Goldkäufe tätigen. Mit einem aktuellen Bestand von 16% strebt Polen an, dass das Edelmetall 20% seiner Reserven ausmacht.In den letzten zehn Jahren hat die Türkei ihre Goldreserven von 116 Tonnen auf heute über 584 Tonnen erhöht. Mit einem Goldanteil von fast 20% seiner Reserven ist die Türkei einer der größten Goldkäufer, was auf die lange Tradition des inländischen Goldbesitzes und der Investitionen zurückzuführen ist.China ist ein Land, das man immer im Auge behalten sollte, und es hat in der Goldabteilung nicht schlecht abgeschnitten. Mit einem Zuwachs von über 1.200 Tonnen in den letzten 10 Jahren liegt die People's Bank of China in der globalen Gesamtwertung knapp hinter den Vereinigten Staaten. Allerdings hat sie in den letzten Monaten, als die Goldpreise in die Höhe schnellten, eine Pause bei den Neukäufen eingelegt.Als Spitzenreiter hat Russland seine Goldreserven in den letzten zehn Jahren um mehr als 1.200 Tonnen aufgestockt. Mit Blick auf die Sanktionen des Westens hat sich Russland vorbereitet und ist sogar so weit gegangen, seine Währung, den Rubel, an Gold zu binden - eine Strategie, die wir seit den Tagen des Bretton-Woods-Systems nicht mehr gesehen haben.Bei U.S. Global Investors haben wir Gold schon immer als wichtigen Bestandteil eines diversifizierten Portfolios betrachtet, und wir glauben, dass unsere auf Gold fokussierten Fonds eine hervorragende Möglichkeit bieten, an diesem bewährten Vermögenswert zu partizipieren. Denn wenn es gut genug für die Zentralbanken ist, sollte es dann nicht auch gut genug für Sie sein?© Frank HolmesDer Artikel wurde am 14. Oktober 2024 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.