Lass die guten Zeiten kommen

Der Dow Jones schloss letzte Woche mit einem neuen Allzeithoch, einem BEV von 0,00% (siehe BEV-Chart unten). Dies ist das 43. neue Allzeithoch, seit er im vergangenen November in die Wertung aufgenommen wurde. Wie lange kann dieser Anstieg noch anhalten? Wir sollten prüfen, wie lange frühere Anstiege im nachstehenden BEV-Chart des Dow Jones anhielten. Dieser Chart reicht bis Januar 2006 zurück. Seitdem hat der Dow Jones eine ganze Reihe von Vorstößen in die Marktgeschichte erlebt, wobei sich auf seiner roten 0%-Linie Cluster von BEV-Nullen (0,00% = neue Allzeithochs) gebildet haben.Nicht immer, aber in der Regel liegen diese Cluster zwischen den BEV-Linien 0% und -5%, auch bekannt als "Scoring Position", und der Dow Jones rückt während dieser Cluster von BEV-Nullen in die Marktgeschichte vor und kann dies noch einige Jahre lang tun. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den Dow Jones BEV-Chart unten zu studieren, und Sie werden bald so viel wissen wie ich, was wir in den kommenden Wochen und Monaten vom Dow Jones erwarten können.Solange der Dow Jones nicht wieder unter seiner BEV -5%-Linie schließt und dort bleibt, während er beginnt, in Richtung seiner BEV -10%-Linie zu fallen, bleibe ich optimistisch für den Aktienmarkt. Wie lange es dauert, bis das passiert, weiß ich nicht.Also Mark, fangen Sie an, die Börse als einen Ort zu mögen, an dem Sie einen Teil Ihres Anlagekapitals riskieren können? Nein, das tue ich nicht! Es geht um das Verhältnis von Risiko und Ertrag. Nach einem längeren Anstieg stehen die Chancen, Kapitalgewinne aus Investitionen in einen Markt zu erzielen, nicht gut für einen Bullen. Je höher der Dow Jones also steigt, desto weniger gefällt er mir, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Marktrisiken für investierte Gelder umso größer werden, je näher ein Markt seinem Höchststand kommt, da das Potenzial für finanzielle Gewinne in diesem Markt gegen Null geht.50.000 Punkte im Dow Jones klingen verlockend, aber ausgehend vom Schlusskurs dieser Woche bedeuten 50.000 Punkte im Dow Jones nur einen Anstieg von 16,65%. Und was ist die Kehrseite der Medaille? Ich fürchte, das Potenzial für massive Verluste ist enorm. Gestern hat Trader Roger in Bill Murphys Le Metropole Café einen sehr interessanten Kommentar abgegeben, den ich allen meinen Lesern ans Herz legen möchte:"Der Buffett-Indikator liegt bei wahnsinnigen 250%.Der Buffett-Indikator ist das einzig Wahre. Die gesamte Börsenkapitalisierung geteilt durch das BIP. Das reale BIP beträgt nur etwa 22 Billionen Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 55.254.000 Millionen Dollar (55,254 Billionen). Das sind 250%. Wahnsinnig, unerhört verrückt, unerhört. Übrigens, die Staatsverschuldung beträgt nicht lächerliche 36 Billionen Dollar. Sie liegt bei weit über 200 Billionen Dollar. Das sind 600.000 Dollar für jeden Mann, jede Frau und jedes Baby in Amerika. 600.000 Dollar für jeden! Während Sie dies lesen, platzt die 'Alles-Blase'. Haben Sie Silber?"Die Marktkapitalisierung des Aktienmarktes ist 250% größer als das BIP der Vereinigten Staaten? Großer Gott! Was die Staatsverschuldung betrifft, die viel höher ist als die offizielle Zahl von 36 Billionen Dollar, so ist das sehr richtig. Die US-Regierung ist dazu nicht verpflichtet und hält sich daher nicht an die anerkannten Rechnungslegungsstandards, die sie für alle anderen vorschreibt. Bei den "ungedeckten Verbindlichkeiten" handelt es sich um einen riesigen Pool von nicht buchmäßig erfassten, nicht rückzahlbaren Schuldscheinen, wie z. B. die Rückstellungen für die Sozialversicherung und all die anderen Versprechungen, die unsere gewählten Beamten gemacht haben, um gewählt zu werden und über Jahrzehnte hinweg gewählt zu bleiben.In der Ausgabe von Barron's vom 21. September 1936 nannte Barron's die Buchführung der Sozialversicherung einen Betrug. In den letzten acht Jahren hat sich nichts geändert, außer dass die Sozialversicherung und andere Sozialprogramme der Bundesregierung nur noch aufgeblähter, verschwenderischer und unberechenbarer geworden sind. Es ist ein Skandal, dass die Mainstream-Finanzmedien jahrzehntelang die Bundesregierung nicht zur Rechenschaft gezogen haben, weil sie nicht über ihre Einnahmen und Ausgaben Rechenschaft abgelegt hat, was für jeden anderen ein Verbrechen wäre.Was hat die Sozialversicherung mit dem Dow Jones und dem Aktienmarkt zu tun? Leider mehr, als es sollte, denn sowohl der Aktienmarkt als auch die Sozialversicherung sind von Washington verwaltete Schneeballsysteme, und beide werden wie alle Schneeballsysteme enden - im Ruin. Was hat Trader Rog zu sagen: Haben Sie Silber? Das klingt wie ein guter Rat von Roger.Oh Mark, jetzt hast du mir Kopfschmerzen bereitet. Zeigen Sie mir etwas Angenehmes zum Anschauen. Okay, hier ist der tägliche Balkenchart für den Dow Jones, in einem Bullenmarkt, der nur nach oben gehen kann. Schauen Sie sich die aktuelle BEV-Linie des Dow Jones an, die bei -5% liegt und kurz davor steht, die Allzeithochs des Dow Jones vom letzten Sommer zu übersteigen.Historische Blase hin oder her, solange der Dow Jones weiterhin über seiner BEV-5%-Linie (siehe unten) schließt, muss man davon ausgehen, dass dieser Markt weiter steigt. Sobald er jedoch unter der BEV-Linie von -10% schließt, sollte man zu 100% aus diesem Markt aussteigen. So oder so ähnlich kann man sich in diesem moralischen Risiko, bekannt als Aktienmarkt, am besten absichern.In der nachstehenden Tabelle mit den BEV-Werten für die wichtigsten von mir verfolgten Marktindices schlossen am Freitag zehn von ihnen auf einem neuen Allzeithoch, und die nächsten sechs Marktindices schlossen in der Punkterangliste. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.