Sanktionsdruck: Auriant Mining beendet Notierung an Nasdaq First North Premier Growth Market

Der Vorstand von Auriant Mining AB hat gestern beschlossen, die Beendigung der Notierung der Aktien des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market zu beantragen. Es wird erwartet, dass der Antrag frühestens drei Monate nach dem Datum der Pressemitteilung, d.h. am oder um den 14. Januar 2025, eingereicht wird. Vorbehaltlich der Genehmigung des Antrags durch die Börse wird daher erwartet, dass der letzte Handelstag für die Aktien des Unternehmens von der Börse Ende Januar 2025 festgelegt wird.Als Grund für die Denotierung nennt das Unternehmen die Sanktionen und die daraus resultierenden Folgen für den Minen-Sektor in Russland, da Auriant ausschließlich im ostsibirischen Teil Russlands tätig ist.Durch die Beendigung der Börsennotierung und die damit verbundenen direkten und indirekten Einsparungen beabsichtigt das Unternehmen, ein nachhaltigeres Geschäft für seine Aktionäre zu schaffen. Obwohl die Denotierung selbst keine Auswirkungen auf die bestehenden Wirtschaftssanktionen gegen das Unternehmen haben wird, wird es ihm mehr Möglichkeiten geben, insbesondere seine Geschäftstätigkeit umzustrukturieren, um Risiken zu reduzieren und zukünftiges Wachstum zu sichern, so Auriant.Auriant Mining AB ist ein junges schwedisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold in Russland konzentriert, insbesondere in den Republiken Tjewa, Sabaikalje und Chakassien. Das Unternehmen verfügt derzeit über vier Anlagen, darunter zwei in Betrieb befindliche Minen (Tardan und Alluvial in Staroverinskaya), eine Explorationsanlage im Frühstadium und eine Entwicklungsanlage.© Redaktion MinenPortal.de