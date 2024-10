Prismo Metals: KI-Studie bestätigt Explorationspläne bei Hot Breccia

VANCOUVER, 15. Oktober 2024 - Prismo Metals Inc. (das Unternehmen) (CSE: PRIZ) (OTCQB: PMOMF) freut sich, den Erhalt der Ergebnisse einer von Exploration Technologies Inc. (ExploreTech) aus Kalifornien, USA, erstellten KI-Studie (KI) für das Projekt Hot Breccia im südlichen Arizona bekanntzugeben.Die Ergebnisse der KI-Studie untermauern den Explorationsplan des Unternehmens für das Projekt und identifizieren die wahrscheinlichste Lage einer großen Sulfidmineralisierung im selben Gebiet, in dem historische Bohrungen durchgeführt und ein Gangschwarm mit Xenolithen aus kupferhaltigem Skarn und eine leitfähige Anomalie mittels ZTEM-Untersuchung aus dem Jahr 2023 entdeckt wurden. Die vermutete Sulfidmineralisierung misst 1.100 Meter mal 1.150 Meter (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77126/Prismo_151024_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1. Grundriss der Oberfläche von Hot Breccia (in violett) mit Darstellung der Wahrscheinlichkeitswolke, die das beste Bohrziel zur Prüfung des Mineralisierungssystems Hot Breccia repräsentiert. Die grünen Punkte stellen Bohrziele mit Genehmigungen, die gelben Punkte historische Bohrlöcher dar.Steve Robertson, President von Prismo Metals, erklärte: Diese Studie vervollständigt die historischen Informationen aus den mittleren bis späten 1970er Jahren, einschließlich der von einer Rio Tinto-Tochter und Phelps Dodge Corp. (jetzt Freeport McMoRan) erstellten Bohr- und geophysikalischen Daten. Die Bohrungen durchteuften hochgradige Kupfermineralisierung in mehreren Bohrlöchern, in Tiefen von 640 bis 830 Metern unter der Oberfläche. Wir glauben, dass diese Abschnitte die Peripherie des oberen Teils eines großen Mineralisierungssystems durchschneiden, das mit Hilfe unserer geologischen Daten aus Arbeiten an der Oberfläche interpretiert und in den Ergebnissen unserer ZTEM-Untersuchung und jetzt der KI-Studie dargestellt wurde.Die Computersimulationen von ExploreTech identifizierten ein großes Explorationsziel, das durch zahlreiche überlappende geologische Modelle definiert wurde. Die Studie unterstützt Prismos Modell der Mineralisierung, das mehreren wichtigen Eigenschaften, wie z. B. (i) dem Vorhandensein hochgradiger Skarnmineralisierung in relativ geringen Tiefen in historischen Bohrlöchern, (ii) dem Vorhandensein von zwei Gebieten mit Kupfer-Skarnfragmenten in Form von Xenolithen in Quarz-Diorit-Gängen und (iii) dem Vorhandensein einer tieferliegenden IP-Anomalie gemäß historischen Informationen, entspricht.Eine Bohrlochoptimierung identifizierte mehrere Gruppen potenzieller Explorationsbohrlöcher zur Prüfung der meisten Modelle und bestimmte mehrere wichtige Bohrstellen, auch im Gebiet der historischen Bohrlöcher OC-1, OCC-7 und OCC-8 sowie einen Kilometer westlich im historischen Bohrloch OC-2. Das Unternehmen schließt derzeit die Auswahl der Bohrlöcher ab.Tyler Hall, PhD, Mitbegründer und President von ExploreTech, erläuterte: ExploreTech ist mit den Ergebnissen der KI-gestützten Bohroptimierungsstudie in Hot Breccia äußerst zufrieden. Die xFlare-Technologie von ExploreTech kombinierte den traditionellen, wissenschaftlichen geologischen und geophysikalischen Ansatz von Prismo mit Cloud-Computing und simulierte erfolgreich Tausende geologischer Modelle, die den geophysikalischen Daten und der geologischen Hypothese entsprechen. Tausende von potenziellen Bohrlöchern wurden simuliert und dann nach Quantität und Qualität der erhaltenen geologischen Informationen bewertet.Historische Bohrlöcher durchschnitten hochgradige Skarnmineralisierung, einschließlich 23 Meter mit 0,54 % Kupfer in einer Tiefe von 640 Metern (Bohrloch OC-1), 18 Meter mit 1,4 % Kupfer und 4,65 % Zink in einer Tiefe von 830 Metern (Bohrloch OCC-7) und 7,6 Meter mit 1,73 % Kupfer und 0,11 % Zink in einer Tiefe von 703 Metern und 4,6 Meter mit 1,4 % Kupfer und 0,88 % Zink in einer Tiefe von 716 Metern (OCC-8). Mineralisierung tritt in einer mehrere hundert Meter mächtigen alterierten Zone in günstigem paläozoischem Karbonat-Gestein unter einer Sequenz von Andesit-Vulkangestein der Kreidezeit auf. Diese Karbonate stellen das gleiche Gestein dar, in dem die hochgradige Kupfermineralisierung der nahegelegenen Mine Christmas von Freeport gelagert ist. Vor kurzem erhaltene Daten deuten an, dass eine Mineralisierungsintrusion, vermutlich die Quelle der Mineralisierung in Hot Breccia, mit der Skarnmineralisierung verbunden ist (Abbildung 2).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77126/Prismo_151024_DEPRCOM.002.pngAbbildung 2. Schematischer Querschnitt in Hot Breccia, mit Darstellung aktualisierter Interpretation nach Barrett (1974).Das Unternehmen stellte ein Budget von 3,0 Millionen Dollar für ein 5.000-Meter-Bohrprogramm mit drei bis fünf Tiefenbohrungen bereit. Jedes Bohrloch soll durch das gesamte paläozoische Karbonat-Gestein in die vermuteten Porphyrkörper/Brekzienzone ausgeführt werden. Prismo rechnet mit 1.000 bis 1.500 Metern pro Bohrloch, und das Explorationsteam wird die während der Arbeiten in jedem Bohrloch erhaltenen geologischen Daten zur besseren Zielbestimmung weiterer Bohrlöcher nutzen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77126/Prismo_151024_DEPRCOM.003.pngAbbildung 3. Lage des Projekts Hot Breccia im Kupfergürtel von Arizona.Das Bohrprogramm des Unternehmens im Silberprojekt Palos Verdes in Sinaloa, Mexiko, schreitet fort. Unser Team in Mexiko arbeitet am ersten Bohrloch (PV 24-34). Der Fortschritt ist langsamer als erwartet, äußerte Alain Lambert, CEO von Prismo. Er fuhr fort: Unser Bohrpersonal begann das Bohrprogramm mit einer Schicht pro Tag. Wir erwarten, bald rund um die Uhr bohren zu können.Die geplante Länge dieses ersten Bohrlochs beläuft sich auf 250 Meter, wobei die voraussichtliche Gesamtlänge in der ersten Phase dieses Programms, das nun im Gange ist, 1.250 Meter beträgt. Das Ziel der ersten Bohrphase besteht darin, das Erzgangsystem in westlicher Richtung der Verwerfung unter der Zone mit Abschnitten mit Bonanza-Gehalten aus den vorigen Kampagnen zu erkunden. Das erste Bohrloch soll sowohl den Erzgang von Palos Verdes als auch den höhergradigen Gold-Silber-Erzgang etwa 50 Meter neigungsabwärts von den vorigen Durchörterungen durchschneiden. Die Untersuchungsergebnisse der letztjährigen Bohrarbeiten umfassen Bohrloch PV-23-25 mit 102 g/t Gold, 3.100 g/t Silber und 0,26 % Zink auf 0,5 Metern, oder 11.520 g/t Silberäquivalent - der Abschnitt mit dem höchsten Gehalt, der bisher auf dem Projekt verzeichnet wurde (siehe Pressemitteilung vom 27. Juli 2023).1. Barrett, Larry Frank (1972): Igneous Intrusions and Associated Mineralization in the Saddle Mountain Mining District Pinal County, Arizona. Unveröffentlichte Magisterarbeit, Universität von Utah.2. Barrett, Larry Frank (1974): Diamantbohrloch OC-1, O'Carroll Canyon, Pinal County, Arizona, unveröffentlichter interner Bericht, Bear Creek Mining.Die Liegenschaft Hot Breccia besteht aus 1.420 Hektar in 227 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen, die sich im erstklassigen Kupfergürtel in Arizona zwischen mehreren gut bekannten Weltklasse-Kupferminen befindet, wie z. B. Morenci, Ray und Resolution (Abbildung 3). Hot Breccia teilt mehrere Eigenschaften dieser benachbarten Systeme, ganz besonders einen Schwarm von Porphyrgängen und eine Serie von Brekzien-Schloten mit zahlreichen Fragmenten stark kupfermineralisierten Gesteins, gemischt mit Fragmenten von Vulkan- und Sedimentgestein aus beachtlichen Tiefen. Prismo führte im letzten Jahr eine ZTEM-Untersuchung durch, die eine riesige leitfähige Anomalie direkt unter den Brekzien-Ausbissen identifizierte.Proben im Projekt wiesen das Vorhandensein von Kupfermineralisierung in Verbindung mit polylithischen Brekzien-Schloten nach, die Fragmente stark mineralisierten Karbonat-Gesteins aus Tiefen von wahrscheinlich 400 bis 1.000 Metern an die Oberfläche beförderte. Tiefe Bohrlöcher werden benötigt, um auf die Quelle dieser an der Oberfläche entdeckten mineralisierten Fragmente zu stoßen.Analyseergebnisse aus historischen Bohrlöchern sind nicht verifiziert, da der Kern zerstört wurde. Es wurden jedoch Informationen aus Memos, Fotos und Bohraufzeichnungen, die einige, jedoch nicht alle Analyseergebnisse und Beschreibungen erhalten, gesammelt. Technische Informationen aus benachbarten oder nahegelegenen Liegenschaften bedeuten nicht und geben auch keinen Hinweis darauf, dass Prismo in seinen eigenen Liegenschaften ähnliche Ergebnisse erzielen wird.Daten aus früheren Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen sind von Natur aus historisch und wurden nicht verifiziert, entsprechen nicht den Standards gemäß NI-43-101 und der Leser sollte sich nicht auf diese verlassen. 