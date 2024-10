Seltene Kommentare von Zentralbankern für höhere Goldreserven

Die Goldkäufe der Zentralbanken sind einer der Hauptgründe für die Rekordrally des Goldpreises in diesem Jahr. Allerdings signalisieren die Zentralbanken selten im Voraus, wann sie mit den Käufen beginnen werden. Am Montag brachen die Reservemanager der Zentralbanken Mexikos, der Mongolei und der Tschechischen Republik mit dieser Regel, wie Bloomberg berichtet.Die Kommentare boten einen einzigartigen Einblick in ihre Sicht auf Gold. Die Beamten sagten, dass der Anteil von Gold an den Reserven ihres Landes in den kommenden Jahren aufgrund der Kombination aus zunehmenden geopolitischen Spannungen und niedrigen Zinsen steigen werde. "Angesichts der aktuellen Situation – niedrige Zinsen, politische Spannungen, US-Wahlen, große Unsicherheit – könnte auch der Anteil von Gold in unseren Portfolios steigen", sagte Joaquín Tapia, Direktor für internationale Reserven bei der Banco de México.Enkhjin Atarbaatar aus der Mongolei und Marek Sestak aus der Tschechischen Republik schlossen sich Tapias Ausführungen an. Die drei Beamten sprachen gemeinsam auf einer Podiumsdiskussion in Miami anlässlich der jährlichen Branchenkonferenz der London Bullion Market Association. "Im Falle der Mongolei erwarte ich, dass die Reserven weiter wachsen werden, und ich erwarte auch, dass der Anteil des Goldes an unseren Reserven in Zukunft wahrscheinlich steigen wird", sagte Atarbaatar, Generaldirektor der Finanzmarktabteilung der Zentralbank der Mongolei. Sestak, stellvertretender Exekutivdirektor der Abteilung Risikomanagement der Tschechischen Nationalbank, antwortete: "Ich stimme dem voll und ganz zu."© Redaktion GoldSeiten.de