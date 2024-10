Collective Mining entdeckt Porphyrsystem per Bohrkern von 328,05 m mit 0,31 g/t Goldäquivalent ab der Oberfläche

Loch # Von An Länge Au Ag Cu AuEq

(m) (m) (m) g/t g/t % g/t*

PSC-1 2.10 330.15 328.05 0.19 5 0.05 0.31

PSC-2 9.50 209.10 199.60 0.19 5 0.06 0.33

Inklusive 21.00 59.45 38.45 0.27 22 0.05 0.61

und 381.00 419.50 38.50 0.20 9 0.06 0.39

PSC-3 33.95 309.00 275.05 0.16 6 0.05 0.30

Inklusive 40.85 61.35 20.50 0.19 25 0.05 0.56

& inkl. 100.25 101.80 1.55 0.20 276 0.07 3.81

& inkl. 303.10 309.00 5.90 1.07 3 0.05 1.14

PSC-4 46.70 178.25 131.55 0.19 32 0.06 0.67

Inklusive 84.35 121.10 36.75 0.28 54 0.06 1.05

und 265.55 268.60 3.05 5.20 40 0.04 5.61

Toronto, 15. Oktober 2024 - Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) ("Collective" oder das "Unternehmen") freut sich, die Untersuchungsergebnisse für die ersten vier Erkundungsbohrungen bekannt zu geben, die darauf abzielen, die mineralisierte Einheit der frühen Porphyrphase im südlichen Teil des Ziels Plutus ("Plutus") zu umreißen. Plutus ist eines einer Reihe von Zielen, die sich innerhalb des unternehmenseigenen Projekts Guayabales in Caldas, Kolumbien, befinden. Das Unternehmen betreibt derzeit fünf Bohrgeräte auf dem Projekt Guayabales als Teil seines vollständig finanzierten und planmäßigen 40.000-Meter-Bohrprogramms für das Jahr 2024, wobei zwei Geräte auf dem Apollo-System, zwei Geräte auf dem Trap-System und das letzte Gerät auf Plutus eingesetzt werden.Plutus befindet sich etwa einen Kilometer östlich des unternehmenseigenen Flaggschiffsystems Apollo. Dieses große Ziel ist etwa 1.000 mal 750 Meter groß und wurde durch zufällige Kupfer-, Gold- und Molybdän-Bodenanomalien und begrenzte Oberflächenproben definiert. Im nordwestlichen Teil des Zielgebiets wurde bei früheren Bohrungen eine mit Porphyr verwandte Brekzienröhre durchschnitten, die mehrere breite Abschnitte einschließlich 136,45 Meter mit 1,31 g/t AuEq ergab (siehe Pressemitteilung vom 11. Oktober 2023).Ari Sussman, Executive Chairman, kommentierte: "Die Bohrungen auf dem Porphyr-Ziel bei Plutus haben einen positiven Start, da die erste Phase der Radialbohrungen lediglich dazu diente, die Geometrie der frühen Porphyr-Phase des Systems zu umreißen. Die Ergebnisse deuten auf ein interessantes Ziel nördlich und in der Tiefe der aktuellen Bohrungen hin, und sobald die Untersuchungsergebnisse für die letzten beiden ausstehenden Radialbohrungen vorliegen und analysiert werden, wird mit tieferen Bohrungen begonnen werden."- Radiale, oberflächennahe Bohrungen in die Gold-Kupfer-Bodenanomalie im südlichen Teil des Ziels Plutus durchschnitten eine klassische, frühzeitige Porphyrmineralisierung, die an oder nahe der Oberfläche beginnt. Die Aufzeichnungen deuten auf ein Porphyr-Gang-Stockwerk mit Quarz-, Magnetit- und Kupferkies-Adern hin, die mit einer Kalium-Alteration in Zusammenhang stehen und von sporadischen Karbonat-Grundmetall-Adern (CBM") im Spätstadium überlagert werden. Die folgenden Abschnitte sind aus den vier bisher gebohrten Löchern hervorzuheben:o 328,05 Meter @ 0,31 g/t Goldäquivalent von der Oberfläche (PSC-1)o 199,60 Meter @ 0,33 g/t Goldäquivalent von der Oberfläche (PSC-2) einschließlich;- 38,45 Meter @ 0,60 g/t Goldäquivalent aus 21,00 Meterno 275,05 Meter @ 0,30 g/t Goldäquivalent aus 33,95 Metern (PSC-3) einschließlich;- 20,50 Meter @ 0,57 g/t Goldäquivalent aus 40,85 Meterno 131,55 Meter @ 0,67 g/t Goldäquivalent aus 46,70 Metern (PSC-4) einschließlich;- 36,75 Meter @ 1,05 g/t Goldäquivalent aus 84,35 Metern- Die Untersuchungsergebnisse von zwei weiteren Bohrungen, die Teil des geplanten radialen, flachen Bohrprogramms sind, stehen noch aus. Erste Modellierungen der Geologie und der Geochemie im Bohrloch, die bis dato vorliegen, deuten darauf hin, dass die Bohrungen den oberen Teil eines Porphyrsystems durchschnitten haben, wobei die Daten darauf hindeuten, dass eine bessere Mineralisierung in der Tiefe im Nordwesten zu finden ist. Nach Erhalt und Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse für die letzten beiden Bohrlöcher werden tiefere Bohrungen in Richtung Nordwesten folgen.*AuEq (g/t) wird wie folgt berechnet: (Au (g/t) x 0,97) + (Ag (g/t) x 0,015 x 0,85) + (Cu (%) x 1,44 x 0,95) unter Verwendung von Metallpreisen von Ag - 30 US$/oz, Cu - 4,2 US$/lb und Au - 2.000 US$/oz und Gewinnungsraten von 97 % für Au, 85 % für Ag und 95 % für Cu. Die Annahmen für die Gewinnungsraten der Metalle basieren auf den metallurgischen Ergebnissen, die am 17. Oktober 2023, 11. April 2024 und 3. Oktober 2024 bekannt gegeben wurden. Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt, und die Gehalte sind ungeschnitten.Abbildung 1: Draufsicht auf das Zielgebiet Plutus mit den in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Bohrergebnissen und die Nähe zum Bergbaukomplex Marmatohttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77124/14102024_DE_CNL_PlutusCollectiv.001.jpegAbbildung 2: Kernfoto Highlights der Mineralisierung in PSC-1, PSC-2 und PSC-3https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77124/14102024_DE_CNL_PlutusCollectiv.002.jpegAbbildung 3: Draufsicht auf das Guayabales-Projekt mit Hervorhebung des Plutus-Zielgebietshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77124/14102024_DE_CNL_PlutusCollectiv.003.jpegUnsere aktuelle Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com.Collective ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas (Kolumbien), das von dem Team gegründet wurde, das Continental Gold Inc. entwickelt und an Zijin Mining für einen Unternehmenswert von ca. 2 Mrd. $ verkauft hat. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten, die sich direkt in einem etablierten Bergbaulager mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen befinden.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, tonnenschwere und hochgradige Gold-Silber-Kupfer-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt. Das Ziel des Unternehmens für das Jahr 2024 besteht darin, das Apollo-System zu erweitern, entlang des Streichens das vor kurzem entdeckte Trap-System zu erweitern und eine neue Entdeckung entweder bei den Zielen Tower, X oder Plutus zu machen.Das Management, Insider, ein strategischer Investor sowie enge Familienangehörige und Freunde besitzen fast 50 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der NYSE unter dem Handelssymbol "CNL", an der TSX unter dem Handelssymbol "CNL" und an der FSE unter dem Handelssymbol "GG1" notiert.David J. Reading ist die für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101"). Er hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und bestätigt, dass sie korrekt sind, und stimmt der schriftlichen Veröffentlichung derselben zu. Herr Reading verfügt über einen MSc in Wirtschaftsgeologie und ist ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und der Society of Economic Geology (SEG).Gesteins-, Boden- und Kernproben wurden in den ALS-Laboreinrichtungen in Medellin (Kolumbien) und Lima (Peru) vorbereitet und analysiert. Leerproben, Duplikate und zertifizierte Referenzstandards werden dem Probenstrom beigefügt, um die Laborleistung zu überwachen. David J. Reading ist die für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101"). Er hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und bestätigt, dass sie korrekt sind, und stimmt der schriftlichen Veröffentlichung derselben zu. Herr Reading verfügt über einen MSc in Wirtschaftsgeologie und ist ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und der Society of Economic Geology (SEG).Gesteins-, Boden- und Kernproben wurden in den ALS-Laboreinrichtungen in Medellin (Kolumbien) und Lima (Peru) vorbereitet und analysiert. Leerproben, Duplikate und zertifizierte Referenzstandards werden dem Probenstrom beigefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Abfälle aus der Zerkleinerung und Zellstoff werden in einem gesicherten Lager aufbewahrt und für eine spätere Überprüfung der Proben aufbewahrt. Die Probenzusammensetzungen werden nicht verschlossen. Das Unternehmen wendet ein strenges, dem Industriestandard entsprechendes QA/QC-Programm an. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die erwartete Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen, zukünftige Operationen, zukünftige Metallgewinnungsraten, zukünftiges Wachstumspotenzial von Collective und zukünftige Entwicklungspläne.Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere gegenwärtige Einschätzung zukünftiger Ereignisse, einschließlich der Richtung unseres Geschäfts, wider. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Finanzlage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen der Devisenmärkte; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltrisiken, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; die Beziehungen zu den Arbeitnehmern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken sowie jene Risikofaktoren, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 27. März 2024 erörtert oder erwähnt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden, und es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.