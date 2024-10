Bear Creek überrascht positiv

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. konnte zuletzt positiv überraschen. Anstatt neuer Tiefs entschieden sich die Bullen, mitsamt einem anziehenden Goldpreis, für einen Ausbruch über die mittel- bis langfristige Abwärtstrendlinie. Zur Fortsetzung dieser erfreulichen Entwicklung bedarf es jetzt eines Anstiegs über 0,34 EUR per Wochenschluss.Gelingt dieser, wäre Verdoppelungspotenzial unter langfristiger Ausrichtung denkbar. Neben dem Zwischenziel von 0,40 EUR sollte man in weiterer Folge einen Aufwärtslauf bis 0,67 EUR einkalkulieren.Sollte es demgegenüber zu einem Rückgang unter 0,28 EUR kommen, müsste man sich eher wieder abwärts orientieren. Die erst im Sommer etablierte Unterstützung bei exakt 0,20 EUR dürfte dabei auf die Agenda rücken.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.