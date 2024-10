Platin - Das Kaufsignal auf dem Fuß

Nach dem Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie setzte sich die Erholung bei Platin bis 1.018 USD fort. Dort startete Ende September eine volatile Abwärtsphase, die allerdings an der Unterstützung bei 950 USD aufgefangen werden konnte. Seither zieht der Kurs des Edelmetalls mit großer Geschwindigkeit in Richtung der Hochpunkte der Aufwärtstrendphase an und erreicht aktuell bereits die 1.005-USD-Marke.Nachdem der Konter der Bullen noch mehr Wucht entfalten konnte, als die vorherige steile Korrektur, ist jetzt mit einem Ausbruch über 1.005 USD und einem Anstieg bis 1.032 USD zu rechnen. An diesem Kursziel könnte die Erholungsphase allerdings zunächst enden. Wird die Marke dagegen durchbrochen, sollte Platin weiter bis 1.065 USD steigen. Später könnte das Edelmetall bereits bis 1.095 USD steigen.Scheitern die Bullen dagegen jetzt mit ihrem ersten Ausbruchsversuch, könnte bei 980 USD bereits der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen und diesmal zu einem erfolgreichen Ausbruch führen. Aktuell würde erst der Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 965 USD für ein Ende der Kaufwelle sprechen. In der Folge dürfte Platin bis 938 USD fallen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)