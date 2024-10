Goldindustrie sieht Bullion im nächsten Jahr um 10% auf Rekordniveau steigen

Laut einer Umfrage in der Edelmetallbranche anlässlich eines großen Jahrestreffens wird der Goldpreis im kommenden Jahr auf Rekordhöhen klettern, schreibt Bloomberg . Die Teilnehmer der Veranstaltung der London Bullion Market Association in Miami gehen davon aus, dass der Preis des Edelmetalls bis Ende Oktober nächsten Jahres auf 2.917,40 US-Dollar je Unze steigen wird, rund 10% über dem aktuellen Niveau. Diese Zahl basiert auf dem Durchschnitt der Prognosen von Tradern, Scheideanstalten und Minenbetreibern, die von der LBMA während der zweitägigen Konferenz befragt wurden.Gold ist einer der Rohstoffe, die 2024 am besten abschneiden, da es dank seiner Anziehungskraft als sicherer Hafen, seiner Rolle als Diversifizierungsinstrument und der Käufe durch die Zentralbanken mehrere Rekorde verzeichnen konnte. Der jüngste Höchststand wurde im vergangenen Monat mit über 2.685 US-Dollar erreicht, begünstigt durch die Zinssenkungen der US-Notenbank.Die in wenigen Wochen stattfindenden US-Präsidentschaftswahlen rücken zunehmend in den Fokus der Anleger. In einem Interview verteidigte der republikanische Kandidat Donald Trump seine Pläne für eine drastische Erhöhung der Zölle, versprach direktere Konsultationen mit der Fed und wies Bedenken über das Haushaltsdefizit zurück.© Redaktion GoldSeiten.de