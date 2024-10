African Gold Ltd.: Gewinne verteidigt

Wie gestern um Update berichtet, konnte African Gold mit dem zweiten Bohrloch auf dem Didievi Goldprojekt die Investoren und Spekulanten überzeugen und die Aktie zog gestern um über 100% nach oben. Oft ist es dann der "Tag nach der Party", an dem die Kopfschmerzen kommen und die Aktie nach solchen Anstiegen Teile der Gewinne wieder abgeben.Doch African Gold konnte heute nicht nur die Gewinne von gestern verteidigen, sondern nochmals 15,80% zulegen! Über 29 Millionen Aktien wurden umgesetzt und die Aktie ging bei 0,11 AUD aus dem Handel.Diese Bewegung werte ich als positives Zeichen. Es war richtig, sich nicht auf den ausgebombten Kursniveaus von dieser Aktie zu trennen und jetzt schaue ich einmal, was die nächsten Resultate bringen. Mit rund 500.000 Unzen in den Ressourcen hat die Firma eine Basis, die nun ausgebaut werden kann. Ich würde jetzt aber nicht mehr hinterherrennen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.