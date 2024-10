IAMGold versagt zunächst, doch bleibt spannend!

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold blieb eindeutig hinter den damals, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 21. August , klar hinter den Erwartungen zurück. Zwar konnte sich die Aktie temporär oberhalb des Widerstands von 5,19 USD behaupten, doch schließlich versagten die Kräfte und seit Anfang des Monats dominieren die Verkaufsaktivitäten. Bewerten wir die Aktie daher nochmals rund um mögliche Chancen in Richtung des Jahresabschlusses. Mehr dazu im Nachgang.Vorab sei bemerkt, dass das Versagen „Klagen auf hohem Niveau“ ist. Denn im Rahmen der generellen Entwicklung seit Jahresbeginn strotzt die Aktie vor Stärke. In der Spitze konnte dabei, vom Jahrestief im Januar bis zum vorläufigen Hochpunkt Ende September, eine stolze Performance von rund 150 % erreicht werden. Die aktuelle Kursschwäche beziehungsweise das Versagen bezieht sich hierbei auf den mangelnden Aufwärtsdruck im Anschluss des Anstiegs über den Widerstand von 5,19 USD. Sichtlich haderte die Aktie mit einer Folgeperformance und dementsprechend rauschten die Notierungen seither um circa -20 % in den Keller. Aktuell Stabilisierung am gleitenden Durchschnitt EMA50 suchend, könnte sich in Kürze eine neuerliche Attacke gen Norden eröffnen. Bereits bei Kursen über 5,05 USD erscheint der abermalige Sprung über den Widerstand von 5,19 USD denkbar.In weiterer Folge sollte das aktuelle Reaktionshoch bei 5,60 USD ebenso eingestellt werden können, bevor es schließlich weiter aufwärts in Richtung des nächsten Widerstands von 6,38 USD gehen dürfte. Demgegenüber kann eine sich preislich wie zeitlich weiter ausdehnende Konsolidierungsphase nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere ein neues Tief unterhalb von 4,46 USD sollte einen Test der Aufwärtstrendlinie seit Februar rund um 4,25 USD zur Folge haben. Drehen die Notierungen dort nicht wieder auf, könnte sich bei weiterer Kursschwäche der Einbruch unter die Trendlinie eröffnen. Die unvermeidliche Folge wären weitere Verluste bis zur Unterstützung von 3,97 USD sowie gegebenenfalls tiefer bis 3,71 USD. Dort würde schließlich bereits die nächste Aufwärtstrendlinie vom Dezember 2023 auf einen Anlauf/Test warten.Sollten sich die Notierungen in Kürze stabilisieren können, erscheint eine weitere Performance mitsamt neuen Jahreshochs möglich. Oberhalb von 5,05 USD steigen die Chancen eines abermaligen Ausbruchs über 5,19 USD. Die Konsequenz wären Zugewinne bis 5,60 USD und darüber hinaus bis zum Widerstand von 6,38 USD.Verbleibt die Aktie unterhalb von 5,05 bis 5,19 USD, sollte bei einem Rückgang unter 4,46 USD mit weiteren Verlusten gerechnet werden. Die Aufwärtstrendlinie seit Februar rund um 4,25 USD dürfte als Nächstes angesteuert werden. Ein Abtauchen darunter dürfte weitere Verluste in Richtung von 3,97 USD und tiefer bis 3,71 USD zur Folge haben.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.