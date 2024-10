Gold - Mitten im Richtungskampf

Anfang August setzte sich beim Goldpreis eine weitere dynamische Aufwärtsbewegung in Gang, die nach mehreren Ausbruchsversuchen über das Kursziel bei 2.540 USD Ende September auf ein neues Allzeithoch bei 2.685 USD geführt hat. Eine kurze Korrekturphase wurde zuletzt an der wichtigen Unterstützung bei 2.600 USD beendet und von einem weiteren Anstieg abgelöst. Dieser versucht aktuell das Kursziel bei 2.670 USD nachhaltig zu überwinden.Auf der Basis des bisherigen Anstiegs seit dem 10. Oktober könnte Gold noch ein Hoch im Bereich um 2.710 USD ausbilden. Auf diesem Niveau dürften einige heftige Gegenbewegungen für den Beginn einer volatilen Seitwärtsphase sorgen. Sollte diese nach unten aufgelöst werden, wäre unterhalb von 2.650 USD mit Abgaben bis 2.600 USD und später bis 2.531 USD zu rechnen.Ein deutlicher Sprung über 2.710 USD könnte dagegen zur Ausdehnung der Kaufwelle bis 2.740 und 2.770 USD führen. Dort könnte jeweils ein weiterer Abverkauf in Richtung 2.650 USD starten.Ein Zeichen für die mittelfristige Fortsetzung der Rally bis ca. 3.050 USD wäre dagegen erst der Anstieg über das nächste übergeordnete Kursziel bei 2.830 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)