BRIC für BRIC

Das jährliche Gipfeltreffen der Finanz- und Premierminister der BRICS-Staaten ist für nächste Woche angesetzt. Es gibt Gerüchte über einen Plan, eine alternative Währung für den Handel zwischen den Mitgliedsländern anzubieten. Wird dies geschehen? Und wird diese "Währung" einen Goldanker enthalten? Die Idee einer "Dollar-Alternative" wurde in den letzten Jahren seit der großen Finanzkrise von 2008 häufig diskutiert. Die Notwendigkeit einer Finanzstruktur, die außerhalb des US-Dollar-Reservewährungssystems agiert, hat sich in den letzten zwei Jahren nach der Reaktion der G7 auf Russlands Einmarsch in der Ukraine scheinbar beschleunigt. Wenn überhaupt, dann haben die Ereignisse des Jahres 2022 die Goldnachfrage der Zentralbanken angekurbelt, wie Sie u.a. im nachstehenden Chart sehen können:Der BRICS-Gipfel 2024 beginnt am kommenden Dienstag, 22. Oktober, in Kasan, Russland. Im Laufe des dreitägigen Treffens werden viele politische Diskussionen stattfinden und viele Reden gehalten werden. Wird bei einer dieser Veranstaltungen eine neue Handelswährung und ein neues Abrechnungssystem erwähnt werden? Einige Analysten glauben, dass dies der Fall sein wird. Hier ist eine Zusammenfassung vom Mai, in der der unabhängige Journalist Pepe Escobar über etwas sprach, das er "Die Einheit" nannte.Ein Großteil der Spekulationen über diese "Einheit" konzentriert sich auf einen möglichen Goldanker. Ähnlich wie bei den Sonderziehungsrechten (SZR), die vom Internationalen Währungsfonds als internationale Währungsreserven verwendet werden, wird erwartet, dass die Einheit aus einer Gewichtung von bis zu 60% der Fiatwährung der BRICS-Mitgliedsländer besteht. Es wird jedoch spekuliert, dass die "Einheit" auch zu 40% mit physischem Gold gewichtet wird, um ihr Gewicht, Vertrauen und Gravität zu verleihen.Während die BRICS-Brücke im Mittelpunkt des Interesses steht, wird derzeit über die Schaffung einer BRICS-weiten Währung diskutiert, die vorläufig 'die Einheit' genannt wird. Diese gemeinsame Währung würde zu 40% an Gold und zu 60% an einen Korb der nationalen Währungen der BRICS-Mitglieder gekoppelt sein. Ziel ist es, ein stabiles und universelles Instrument für den Handel zu schaffen, das in jede nationale Währung umgewandelt werden kann und dazu beiträgt, sich weiter vom US-Dollar abzukoppeln."Sollte dieser Plan, wie gemunkelt wird, verwirklicht werden, würde es sich nicht um eine direkte und erneute Monetarisierung von Gold handeln. Das Gold in der "Einheit" wäre nur dazu da, den Ländern, die das neue Instrument für den grenzüberschreitenden Handel nutzen würden, Vertrauen zu geben. Aber auch ohne eine Remonetisierung könnte die Nachfrage nach physischem Gold, die die Einheit mit sich bringen würde, beträchtlich sein, und sie hätte nachhaltige Auswirkungen.Könnten wir diese Auswirkungen bereits im Jahr 2024 erleben? Während ich diese Zeilen schreibe, ist der Goldpreis in Dollar seit Jahresbeginn um etwa 30% gestiegen, und das trotz steigender US-Zinsen und eines stärkeren Dollar (gemessen am Dollar-Index). Die Goldakkumulation der Zentralbanken setzt sich 2024 in rasantem Tempo fort - aber warum? Bereiten sich diese globalen Zentralbanken aktiv auf den epochalen Wandel vor, den eine Alternative zum US-Dollar mit sich bringen wird?Achten Sie also auf die Schlagzeilen, die nächste Woche aus Russland kommen. Vielleicht wird es eine Ankündigung von Gesprächen über eine neue Handelswährung geben? Oder vielleicht auch nicht? Auf jeden Fall scheint der Grundstein für eine US-Dollar-Alternative in den kommenden Jahren gelegt zu sein, und die Auswirkungen auf den Goldpreis, ob direkt oder indirekt, werden wahrscheinlich recht positiv sein.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 16. Oktober 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.