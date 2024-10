Hongkong will internationales Goldhandelszentrum werden

Hongkong will seine starke Position im weltweiten Goldhandel nutzen, um ein führendes Zentrum für alle Dienstleistungen rund um das gelbe Metall zu werden, erklärte die Regierung am Mittwoch. In seiner dritten politischen Rede kündigte John Lee, Chief Executive der Sonderverwaltungszone Hongkong (HKSAR), die Absicht seiner Regierung an, Hongkong zu einem internationalen Goldhandelszentrum zu machen, wie Kitco News berichtet.Lee wies darauf hin, dass Hongkong gemessen am Volumen bereits einer der weltweit größten Import- und Exportmärkte für Gold ist, und sagte, dass Hongkong aufgrund seiner Sicherheit und Stabilität in einem komplexen geopolitischen Umfeld für Investoren ein attraktiver Standort für die Lagerung von Gold sei, was wiederum die damit verbundenen Aktivitäten wie Goldhandel, -abwicklung und -lieferung unterstützt. "Dies wird die Entwicklung der damit verbundenen Industriekette fördern, die von Investitionen, Derivaten, Versicherungen, Lagerung bis hin zu Handels- und Logistikdienstleistungen reicht", erklärte er.Im Rahmen des Plans meinte Lee, dass die Regierung von Hongkong die Entwicklung von erstklassigen Goldlagereinrichtungen fördern werde, um die Lagerung und Lieferung von Spot-Gold in Hongkong zu rationalisieren. Dies werde die Nachfrage nach damit verbundenen Dienstleistungen wie Sicherheiten und Kreditgeschäften ankurbeln, die neue Bereiche des Finanzsektors wachsen lassen würden.Das internationale Goldhandelszentrum ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Stärkung der Position Hongkongs als globales Finanzzentrum. Neben anderen Maßnahmen beabsichtigt Hongkong, den gegenseitigen Marktzugang zu verbessern und den Offshore-Renminbi (RMB)-Handel auszubauen, um seine Position als weltweit größter Offshore-Renminbi-Hub zu festigen. Lee bestätigte auch, dass die HKSAR aktiv mit den Behörden in Festlandchina zusammenarbeiten wird, um die Anleiheprogramme entsprechend auszuweiten.© Redaktion GoldSeiten.de