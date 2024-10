Indiens Handelsbilanzdefizit sinkt im September aufgrund geringerer Goldimporte

Das indische Handelsbilanzdefizit ist im September auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten gefallen, da die Importrechnung des Landes aufgrund geringerer Goldlieferungen aus dem Ausland gesunken ist, heißt es bei BNN Bloomberg . Die Lücke zwischen Importen und Exporten belief sich im September auf 20,78 Mrd. Dollar, wie am Mittwoch aus Daten des Handelsministeriums hervorging, und lag damit unter dem Defizit von 24,63 Mrd. Dollar, das Ökonomen in einer Bloomberg-Umfrage vorhergesagt hatten. Im August hatte Indien ein Handelsdefizit von 29,6 Mrd. Dollar verzeichnet.Die Importe stiegen im September im Vorjahresvergleich um 1,6% auf 55,36 Mrd. Dollar, während die Exporte um 0,5% auf 34,58 Mrd. Dollar zunahmen. Im August beliefen sich die Importe auf 64,36 Mrd. $ und die Exporte auf 34,71 Mrd. $. Die Goldimporte gingen im September auf 4,39 Mrd. $ zurück, nachdem sie im Vormonat ein Rekordhoch von 10,06 Mrd. $ erreicht hatten, während die Rohölimporte von 11,01 Mrd. $ im August auf 12,5 Mrd. $ stiegen, so die Daten.Die indischen Exporte "entwickeln sich positiv", da die Ausfuhren von Konfektionskleidung und Elektronik steigen, sagte Handelsminister Sunil Barthwal vor Journalisten in Neu Delhi. Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten stellt allerdings eine große Bedrohung für den Welthandel dar, da er zu Unterbrechungen der Lieferketten und höheren Frachtkosten führen kann. Letzte Woche senkte die Welthandelsorganisation ihre Prognose für das Wachstum des Warenhandels bis 2025 von 3,3% auf 3%.© Redaktion GoldSeiten.de