Palladium - Der zweite Anlauf

Statt wie in der vergangenen Woche erwartet den Widerstand bei 1.083 USD im Rahmen der steilen kurzfristigen Kaufwelle zu durchbrechen, prallte Palladium von der Marke nach unten ab. Es folgte eine ausgeprägte Korrektur, die wieder unter 1.041 USD und an den Supportbereich bei 993 USD zurückführte. Von dort kann sich der Kurs seit Mittwoch wieder nach oben schrauben. Übergeordnet hat sich durch den Verlauf eine an sich bullische Dreiecksformation gebildet, deren Grenzen allerdings noch überwunden werden müssen.Zunächst könnte Palladium weiter bis an die Dreiecksoberseite bei 1.070 USD steigen. Kommt es hier zu einer Beschleunigung des Anstiegs, könnte auch die Hürde bei 1.083 USD überschritten werden. In der Folge wäre ein Aufwärtsimpuls bis 1.120 USD und 1.138 USD zu erwarten.Sollte der Kurs dagegen erneut unter 1.020 USD fallen, könnte sich bei 993 USD der nächste Anstieg entwickeln. Darunter wäre allerdings nicht nur die Aufwärtstrendlinie der letzten Monate nachhaltig gebrochen, sondern auch die Unterseite des Dreiecks unterschritten. Die Folge wäre ein Einbruch auf 920 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)