Royal Canadian Mint: Opulence Collection kehrt zurück, inklusive 10 kg Goldmünze

Die Opulence Collection der Royal Canadian Mint , eine hochexklusive Auswahl an Luxusmünzen aus reinem Gold und Platin, kehrt unter anderem mit der einzigartigen 2024 10 kg Goldmünze 'The Dance Screen (The Scream Too)' zurück. Diese Münze soll durch das Heffel Fine Art Auction House am 20. November bei einer Live-Auktion versteigert werden. Zusätzlich gibt es eine Version aus reinem Platin mit einem Gewicht von 1 kg und einer Gesamtauflage von nur 38 Stück weltweit.Die Rückseite der 'The Dance Screen (The Scream Too)' ist eine Hommage an die künstlerische Tradition der pazifischen Nordwestküste, die mit echten Abalone-Stücken verziert ist. Sie ist das Werk des Haida-Meisterschnitzers Häuptling 7IDANsuu (James Hart). Seine Kunst soll die Rolle des Lachses in der Natur und im Leben der Haida Tribut zollen.Das Design vereint traditionelle Haida-Figuren – den Schamanen, den Biber, den Raben, den Adler, den Frosch, den Schwertwal und die Bärenmutter mit ihren Jungen –, deren Leben stark vom Lachs abhängt. Am Rand der Münze ist eben dieser Lachs in menschlicher und tierischer Gestalt abgebildet. Außerdem wurden sechs perlmuttfarbene Abalone-Muschelstücke aus nachhaltiger Fischerei am Rand der Münze eingelassen, deren Wasserfarben im Licht schimmern und deren Formen an die Kupferschilde der Haida erinnern, die traditionell als Zeichen des Wohlstands gelten.Die Vorderseite der Münze zeigt das Porträt von König Charles III. von dem kanadischen Künstler Steven Rosati, umgeben von einer Gravur mit subtilen Skizzenlinien der Originalschnitzerei.Zur Opulence Collection gehört auch die Münze 'Purely Brilliant' aus fünf Unzen reinem Gold. Sie ist mit 3,4 Karat Diamanten besetzt und weltweit auf 20 Stück limitiert.Weitere Informationen sowie Fotos und Videos finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de