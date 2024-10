Die Permakrisenstrategie: Die tödlichen Gefahren unserer "neuen Normalität"

"Der Konflikt ist nicht unvermeidlich. Es ist jedoch unsinnig, die Einrichtung eines Staates als Lösung für das Problem möglicher Konflikte zu betrachten, denn es ist gerade die Institution eines Staates, die den Konflikt erst unvermeidlich und dauerhaft macht." - Hans-Hermann HoppeIn den letzten Jahren gab es eine Fülle von alarmistischen und hysterischen "Warnungen" und Mahnungen, die den bevorstehenden Untergang der Welt, wie wir sie kennen, vorhersagten. Marktkorrekturen dienten den Panikmachern als Vorwand, um Panik vor einem totalen Systemzusammenbruch zu schüren.Überraschende politische Veränderungen, wie unerwartete Wahlergebnisse, wurden genutzt, um extreme Szenarien zu unterstützen, die den Untergang der derzeitigen Weltordnung vorhersagen. Vor allem in turbulenten Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, kann alles und jedes als existenzielle Bedrohung dargestellt werden, und zwar von denen, die die niederen Instinkte und die tierischen Ängste der Öffentlichkeit ausnutzen und davon profitieren wollen.Fragen Sie sich: Wann war unsere nationale und internationale Ordnung das letzte Mal nicht in einem Ausnahmezustand? Wann waren wir das letzte Mal nicht von einer existenziellen Gefahr bedroht und wann haben wir das letzte Mal nicht in der Angst vor einer drohenden, katastrophalen Krise gelebt?Wir scheinen zwischen militärischen, geopolitischen, wirtschaftlichen und finanziellen Krisen hin und her zu schwanken, ein Muster, das erst vor kurzem durch einen globalen "Notfall" im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Form der COVID-Pandemie unterbrochen wurde. Aber auch danach haben die Bedrohung durch Krieg und wirtschaftliche Turbulenzen ihre Hauptrolle als Krisen du jour wieder aufgenommen.Wenn man wirklich darüber nachdenkt, befinden wir uns schon so lange, wie sich die meisten von uns erinnern können, in einem ständigen Ausnahmezustand. Ständig wird uns gesagt, dass wir uns im Belagerungszustand befinden, und wir werden ständig vor einer drohenden Gefahr gewarnt. Wir werden unablässig daran erinnert, dass wir unsicher, verletzlich und von Natur aus wehrlos sind und dass die einzige Möglichkeit, uns selbst und diejenigen, die uns etwas bedeuten, zu schützen, darin besteht, einer höheren Autorität unsere Treue zu schwören und uns ihr zu unterwerfen. Mit anderen Worten, wir werden dazu gedrängt, unsere Freiheit gegen Sicherheit einzutauschen.Und das ist die gefährlichste aller Fallen. Wie Aldous Huxley es in seinem Hauptwerk "Brave New World" ausdrückte:"Aber die Freiheit kann, wie wir alle wissen, nicht in einem Land gedeihen, das sich ständig im Krieg befindet, oder auch nur in der Nähe eines Krieges. Eine permanente Krise rechtfertigt eine permanente Kontrolle aller und aller Dinge durch die Organe der Zentralregierung."In diesem Zustand der "Permakrise" kann es keine echte Demokratie geben (natürlich ist auch das, was heutzutage als "echte Demokratie" bezeichnet wird, im Grunde genommen verherrlichter Sozialismus).Von einem verängstigten Bürger kann unmöglich erwartet werden, dass er rationale Entscheidungen trifft, und selbst wenn es ihm gelingt, kann der öffentliche Wille immer noch leicht unterlaufen und durch den Einsatz von "Notmaßnahmen" völlig außer Kraft gesetzt werden, wie wir es während der Pandemie und während des Ukraine-Kriegs gesehen haben. Gesetze können überlistet, umgangen oder sogar direkt gebrochen werden, und die Regierung kann sich "Sonderbefugnisse" anmaßen, die selbst den grundlegendsten Prinzipien des sogenannten Gesellschaftsvertrags widersprechen.Was soll ein vernünftiger Bürger also tun, wenn er all dies weiß? Natürlich ist es nicht leicht, die angstmachenden Botschaften und die überwältigenden Einschüchterungskampagnen einfach auszublenden.Aber selbst wenn man sich dem vom Establishment diktierten und von den Mainstream-Medien verbreiteten Narrativ des drohenden Untergangs völlig entziehen und es ignorieren könnte, gibt es immer noch Risiken, denen man seine Aufmerksamkeit schenken sollte. Viele böswillige Akteure werden immer versuchen, die Öffentlichkeit unter jedem Vorwand einzuschüchtern und große Bedrohungen und Gefahren falsch darzustellen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es immer noch einige Risiken gibt, die viel ernster und legitimer sind als andere.So ist zum Beispiel die Inflationskrise, die nach der Ausgaben- und Druckwut der Pandemie begann und bis heute anhält, etwas, worüber sich jeder verantwortungsbewusste Sparer und Investor ernsthaft Sorgen machen sollte - im Gegensatz zu der Bedrohung, die von der Pandemie selbst ausging, und den Ängsten, die die Zentralbehörden so vehement zu verbreiten versuchten.Das Gleiche gilt für die monetären Risiken, mit denen wir schon seit langem konfrontiert sind. Die absichtliche und unerbittliche Zerstörung von Werten, die Bestrafung von Sparern und die Förderung von Schulden, die durch eine inflationäre Politik unterstützt wird, ist sicherlich etwas, das wir alle sehr ernst nehmen und vor dem wir uns schützen müssen.In Zeiten weit verbreiteter Angst und Panik kann es für den Durchschnittsbürger schwierig sein, echte Gefahren von künstlichen Ablenkungen zu unterscheiden. Deshalb ist es wichtig, Vertrauen in das eigene kritische Denken und Urteilsvermögen zu haben. © Claudio GrassDieser Artikel wurde am 17.10.2024 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.