Infla X - Crack Up Boom 2

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.Von Primärgeldmengenexpansion ist weiter keine Rede, die Deflation in den Primärgeldmengen ist nur deutlich zurückgegangen. Die kaputten Zinszeitkurven stellen die Zentralbanken vor wissenschaftliches Neuland, die Long Bonds sinken weiter im Kurs.Da dies auf eine Zinssenkung der US-Zentralbank im Geldmarktzinssatz um 50 Basispunkte erfolgt (was nicht sein dürfte) schwant kursmachenden Großanlegern nichts Gutes für das Forderungssystem insgesamt und sie kaufen Hard Assets quer Beet:SPX 500 mit All-Time-HighGleichzeitig Gold mit All-Time-HighBitCoin nahe All-Time-HighDie Gleichzeitigkeit führt natürlich zum Super- All-Time-High in unserem Portfolio zumal auch noch, wie seit einem Jahr behandelt und öffentlich rechtzeitig verkündetauch noch unser Silber ausbricht.Mehr gibt es zur abgelaufenen Woche nicht zu schreiben. Ob die Emittenten der Forderungen das lange hinnehmen?© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.