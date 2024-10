Hoch lebe die Fed - Ein neuer Tag bricht an

Da die Anleger weiterhin Aktien verschlingen und die Dollarpreise der meisten Vermögenswerte weiter steigen, scheint alles in Ordnung zu sein. Die Sorgen über eine Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit und eine Rezession sind in den Hintergrund getreten. Jetzt liegt der Schwerpunkt auf der Inflation. Die Inflationserwartungen der Anleger werden durch den jüngsten Kurswechsel der Fed in der Zinspolitik neu belebt. Die Anleger setzen darauf, dass jedes potenzielle Abwärtsrisiko an den Märkten (Aktien, Anleihen und Rohstoffe) durch das Potenzial höherer Preise für die meisten Vermögenswerte ausgeglichen und minimiert wird. Es ist in Mode, mehr überteuertes Material zu Allzeithochs zu kaufen.Die Erwartung ist, dass die höheren Preise für Investitionen den Auswirkungen der Inflation entsprechen und diese (bei weitem) übertreffen werden. Die meisten Anleger haben sich mit der Logik angefreundet, dass sie in einem inflationären Umfeld mehr Geld verdienen werden als in einem, in dem die Inflation weniger offensichtlich und nicht so belastend ist. Das voraussichtliche Glück der Anleger hängt von der Annahme ab, dass die Fed zum richtigen Zeitpunkt und in angemessener Weise gehandelt hat. Als Gruppe glauben die Anleger offenbar, dass dies der Fall ist.Unabhängig von der aktuellen Stimmung der Anleger kommt die US-Notenbank in der Regel zu spät, um den Rückgang der Wirtschaftstätigkeit zu stoppen oder umzukehren, insbesondere wenn die schwache Wirtschaftstätigkeit in einer Rezession endet. Historisch gesehen beginnen Rezessionen irgendwann, nachdem die Fed ihre Zinserhöhungen eingestellt hat. Die Fed hat ihre Zinserhöhungen vor fast zwei Jahren eingestellt. Das bedeutet, dass eine Rezession sehr wohl bereits begonnen haben könnte und/oder dass die anhaltende Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit in Kürze eine "offizielle" Bezeichnung erhalten könnte.Der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit ist bereits in vollem Gange und wird immer steiler. Irgendwann werden die Vermögenspreise dies widerspiegeln. Je nachdem, wie schwerwiegend und breit gefächert eine Rezession ist, besteht das Potenzial für erhebliche Rückgänge, und das Risiko nimmt zu. (siehe " If The Markets Turn Quickly, How Bad Can Things Get? ")Ein weiteres Problem ist, dass die Marktdurchschnitte durch die überdurchschnittliche Leistung einiger weniger Aktien verzerrt werden. Dies verzerrt die Analyse der Aktienmarktaktivitäten und -trends. Etwas Ähnliches geschah 1999 mit dem Dotcom-Aktienwahn und der selektiven Überbetonung bestimmter hochfliegender Wachstumswerte gegenüber dem Rest des Marktes. Es folgten Kurseinbrüche von 50% bis 80%.Unabhängig davon, ob sich die Wirtschaft der Vereinigten Staaten offiziell in einer Rezession befindet oder nicht, ist die Wirtschaftstätigkeit tendenziell rückläufig. Der Einzelhandel senkt weiterhin die Preise, die Kreditabhängigkeit ist auf ein Allzeithoch gestiegen, und die meisten Anzeichen und Signale einer Rezession sind offensichtlich.Die Fed ist machtlos, das Schlimmste zu verhindern. Sie kann nur auf etwas reagieren, nachdem es bereits passiert ist. Jedes Mal, wenn sie dies tut, geht sie das Risiko ein, sich mit anderen Varianten derselben Probleme auseinandersetzen zu müssen. Diese Probleme sind das Ergebnis von mehr als einem Jahrhundert absichtlicher Inflation, die von der Fed durch die kontinuierliche Ausweitung des Geld- und Kreditangebots geschaffen wurde. Die Inflation führt zu einem Kaufkraftverlust des US-Dollar und damit zu höheren Preisen für die meisten Waren und Dienstleistungen.Die Auswirkungen der Inflation sind kumulativ, sehr volatil und unvorhersehbar. Finanz- und Wirtschaftskrisen haben im letzten Jahrhundert an Häufigkeit und Schwere zugenommen, da die Fed weiterhin die Währung und die Finanzmärkte aufbläht, manipuliert und beeinträchtigt. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Ein neuer Tag, aber nicht unbedingt ein besserer. (siehe auch " Fed Cuts Rates But Bond Rates Are Rising ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 17. Oktober 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.