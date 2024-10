Der Westen sollte dem Preisanstieg von Gold mehr Aufmerksamkeit schenken

Mit dem Goldpreis ist im vergangenen Jahr etwas Seltsames geschehen, schreibt Mohamed El-Erian von der Financial Times . Während er ein Rekordniveau nach dem anderen erreichte, scheint er sich von seinen traditionellen historischen Einflussfaktoren wie Zinsen, Inflation und Dollar abgekoppelt zu haben. Darüber hinaus steht die Beständigkeit seines Anstiegs im Gegensatz zu den Schwankungen in zentralen geopolitischen Situationen.In den letzten 12 Monaten ist der Preis für eine Unze Gold auf den internationalen Märkten von 1.947 Dollar auf 2.715 Dollar gestiegen, was einem Anstieg von fast 40% entspricht. Interessanterweise verlief dieser Preisanstieg relativ geradlinig, wobei jeder Rückschlag weitere Käufer anlockte. Manch einer mag versucht sein, die Entwicklung des Goldes als Teil eines allgemeineren Anstiegs der Vermögenspreise abzutun. Andere werden sie auf das Risiko militärischer Konflikte und auf die massive Zerstörung der Infrastruktur zurückführen.Die anhaltenden Käufe ausländischer Zentralbanken waren eine wichtige Triebfeder für die Stärke des Goldes. Es besteht auch Interesse an der Erforschung möglicher Alternativen zu dem auf dem Dollar basierenden Zahlungssystem, das seit etwa 80 Jahren den Kern der internationalen Architektur bildet. Die Entwicklung des Goldpreises ist nicht nur im Hinblick auf die traditionellen wirtschaftlichen und finanziellen Einflüsse ungewöhnlich. Sie geht auch über die reinen geopolitischen Einflüsse hinaus, um ein breiteres Phänomen zu erfassen, das eine säkulare Dynamik entwickelt.Je tiefer sie sich verwurzelt, desto mehr besteht die Gefahr, dass das globale System fragmentiert und der internationale Einfluss des Dollar und des US-Finanzsystems untergraben wird. Dies würde sich auf die Fähigkeit der USA auswirken, die Ergebnisse zu informieren und zu beeinflussen, und würde ihre nationale Sicherheit untergraben. Dies, so schreibt El-Erian, ist ein Phänomen, dem die westlichen Regierungen mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Und es ist eines, bei dem noch Zeit für eine Kurskorrektur bleibt, wenn auch nicht so viel, wie manche hoffen würden.© Redaktion GoldSeiten.de