Royal Gold holt auf und erreicht ebenfalls Rekordstand

Zur letzten Analyse vom 19. August stand das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. noch im Windschatten des Goldpreises, welcher längst auf Höchststand notierte. Gold bleibt hierbei unverändert in der Spur und scheint kein Halten mehr zu kennen. Die jüngsten Ziele definierten wir hierbei erst am vergangenen Freitag, den 18. Oktober , als sich der Goldpreis mit einem Allzeithoch ins Wochenende verabschiedete. Doch jetzt im Nachgang genauer auf die Papiere des Unternehmens geschaut.Das in der damaligen Analyse geschilderte Nachholpotenzial zum Goldpreis scheint der Aktie Ansporn genug gewesen zu sein. Insbesondere während der letzten Tage schossen die Notierungen steil gen Norden und dabei wurde erst gestern bei 155,10 USD ein neuer Höchststand markiert. Dieses Niveau konnte zwar nicht bis zum Handelsschluss gehalten werden. Jedoch sind die Zeichen gen Norden ausgerichtet. Jegliche Rücksetzer erscheinen daher kaufenswert, solange der seit Anfang des Jahres etablierte Aufwärtstrend nicht durchbrochen wird.Temporäre Ausrutscher wie zuletzt zum Monatsstart seien hierbei unberücksichtigt und zeugten vielmehr vom Abschütteln der zittrigen Hände. Dabei wurde auch ein wichtiges Unterstützungslevel touchiert, auf welches wir später zurückkommen werden. Denn zunächst sollte der Trend seine direkte Fortsetzung erfahren, solange die Notierungen nicht unter 147,60 USD zurückfallen. Aufgrund des unbekannten Terrains bedienen wir uns einmal mehr dem Monats-Pivot-Punkt, einer Trendkanalprojektion und den Fibonacci-Extensions.In Summe lässt sich dabei ableiten, dass oberhalb von 156,05 USD eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Aufwärtslauf bis rund 161,40 USD besteht. Die Marke von 170,00 USD wäre daraufhin das nächste mittelfristige Ziellevel. Doch was, wenn die Käufer sich nunmehr doch stärker zurückziehen? In diesem Fall wäre wie bereits angedeutet unterhalb 147,64 USD erhöhte Vorsicht angesagt.In einer ersten/weiteren Abwärtswelle sollte man dabei mit einem Rücklauf zur Unterstützungszone von 140,60 bis 140,90 USD kalkulieren. Die Aufwärtstrendlinie seit Jahresbeginn dürfte hierbei einen Test erfahren. Hält diese, wären Reaktionschancen gegeben. Wird sie hingegen durchbrochen, sollte man weitere Verluste bis mindestens 136,00 USD je Anteilsschein berücksichtigen.Die Bullen haben Fahrt aufgenommen und weitere Kurssteigerungen sind wahrscheinlich. Insbesondere so lange das frühere Hoch von 147,64 USD nicht nachhaltig unterschritten wird. Im Rahmen diverser Projektionen lassen sich für den weiteren Verlauf die Marken von 156,05 USD sowie darüber rund 161,40 USD als weitere Zwischenziele definieren.Aktuell haben die Shorties und Bären keine Chance. Der Hoffnungsfunke könnte sich jedoch bei einem Rückgang unter 147,64 USD entflammen. Ein Verweilen darunter schürt die Gefahr einer weiteren Verkaufswelle bis im Unterstützungsbereich von 140,60 bis 140,90 USD. Unterhalb von 140,00 USD müssten sogar Abgaben bis 136,00 USD einkalkuliert werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.