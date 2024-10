Der letzte sichere Hafen & FDP-Abrechnung

In der FDP gärt es. Der Chef des Liberalen Mittelstands Baden-Württemberg, Dr. Thilo Scholpp, verläßt die Partei mit einer regelrechten Abrechnung.Robert Habeck plant Milliardenzahlungen für die Industrie, um CO2-Emissionen zu senken, während die Weltbank für 41 Mrd. $. sogenannte Klimaprojekte keine korrekte Verbuchung vorweisen kann.Ein Sieg für die Bargeld-Befürworter kommt aus Norwegen, wo eine ab 1. Oktober gültige gesetzliche Klarstellung dafür sorgt, daß Bargeld im Einzelhandel angenommen werden muß.Die Bank of America gibt für Gold ein Kursziel von 3.000 $/oz aus, da die Zentralbanken in Gold umschichten und die Schuldensituation der USA uns derer Länder immer dramatischer wird.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)