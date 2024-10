Drei bevorstehende Breakouts, die Goldanleger nicht verpassen sollten

Gold und Silber sind Ende letzter Woche erneut ausgebrochen. Gold schloss letzten Donnerstag über der 2.700-Dollar-Marke, und Silber folgte dem Ausbruch von Gold mit einem eigenen Ausbruch. Am vergangenen Freitag schloss Silber über der 33-Dollar-Marke und überwand damit den Widerstand bei 32,50 Dollar, der Silber seit Mitte Mai gehalten hatte. Der Ausbruch aus einem groben, umgekehrten Kopf-Schulter-Fortsetzungsmuster lässt ein Ziel von 38 Dollar erwarten! Dies ist für den Edelmetallsektor sehr aufregend, aber es gibt noch einige weitere potenzielle Ausbrüche, die man im Auge behalten sollte.Der erste ist der inflationsbereinigte Goldpreis. Dieser ist von Bedeutung, da er über lange Zeiträume hinweg der beste Indikator für Goldminenunternehmen ist. Daten von MacroTrends zeigen, dass der Goldpreis im Vergleich zum US-Verbraucherpreisindex kurz vor einem 45-jährigen Breakout steht. Die Daten des oberen Charts sind noch nicht aktualisiert, aber wenn sie es wären, würden sie der MacroTrends-Version recht ähnlich sehen.Als nächstes werden die Minen-ETFs gegen ihre jeweiligen Metalle dargestellt. Wir stellen den GDX (oben) und den GDXJ (Mitte) gegen Gold und den SILJ gegen Silber (unten) dar. Die Goldaktien stehen kurz vor einem Ausbruch gegen Gold, und dasselbe gilt für die Silberaktien, die gegen Silber ausbrechen.Schließlich stellen wir die Goldaktien dem S&P 500 gegenüber. Die Goldaktien sind im Vergleich zum Aktienmarkt auf neue 16-Monats-Hochs gestiegen.Der Edelmetallsektor ist zunehmend überkauft, aber viele Charts zeigen, dass diese Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Der Breakout des inflationsbereinigten Goldpreises ist für die kommenden Jahre von enormer Bedeutung. Die Stärkung von Gold- und Silberaktien gegenüber den Metallen und auch gegenüber dem Aktienmarkt hat zumindest für die nächsten 12 Monate bullische Auswirkungen. Wenn Sie in Gold- und Silberaktien investieren wollen, sollten Sie sich weiterhin auf Qualitäts- und Wertanlagen konzentrieren. Vor ein paar Monaten habe ich mehr Wert auf Qualität gelegt, aber jetzt konzentriere ich mich mehr auf den Wert.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 22. Oktober 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.