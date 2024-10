Platin - Der große Durchbruch

Platin arbeitet seit Wochen an einer bullischen unteren Umkehr und hatte sich zuletzt von einem Korrekturtief bei 945 USD dynamisch nach oben geschoben. Die steile, Anfang Oktober begonnene Kaufwelle hat mittlerweile die Hürden bei 988 USD und 1.005 USD überrannt. Auch das Hoch aus dem September wurde durchbrochen und damit im größeren Bild weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt. Aktuell versucht man die Kurshürde bei 1.032 USD hinter sich zu lassen.Kann sich Platin jetzt auch von 1.032 USD lösen, wäre ein direkter Anstieg an das Kursziel bei 1.065 USD zu erwarten und die untere Umkehr vollendet. Bei 1.065 USD besitzen beide Kursanstiege seit September die gleiche Länge. Ein Anstieg über die Marke würde daher für die Rallyausdehnung bis 1.095 USD sprechen, dem Verlaufshoch aus dem Mai. Darüber könnte Platin sogar bis 1.135 USD sprinten.Scheitern die Bullen an der 1.065-USD-Marke, dürfte es ausgehend von 1.032 USD zu einem weiteren Versuch kommen, die Barriere zu überwinden. Aktuell würden ohnehin erst Abgaben unter 1.018 USD für eine Unterbrechung im Aufwärtstrend sorgen. Die Folge wäre eine Korrektur bis 1.000 – 1.005 USD. Hier dürften die Bullen allerdings wieder aktiv werden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)