Troy Minerals errichtet erneut Bohrcamp auf dem Siliziumdioxidprojekt Tsagaan Zalaa

Vancouver, 23. Oktober 2024 - Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, die Wiedererrichtung seines Bohrcamps auf dem Siliziumdioxidprojekt Tsagaan Zalaa in der Mongolei bekannt zu geben. Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt in der Vorbereitung auf die letzte Phase des Bohrprogramms des Unternehmens im Jahr 2024, denn Troy forciert seine Bemühungen zur Erschließung des Potenzials dieses hochreinen Siliziumdioxidprojekts.Mit der Wiedererrichtung des Bohrcamps kann Troy mit der letzten Runde der Bohrungen fortfahren, die auf die hochgradigen Quarzerzgänge mit Mächtigkeiten von bis zu 10 Metern auf dem Projekt abzielen.Die letzte Phase des Bohrprogramms wird voraussichtlich vor Ende November 2024 abgeschlossen, sodass das Unternehmen seine Ressourcenschätzungen erstellen und den Ausbau des Projekts in Richtung eines umfassenden Minenplans vorantreiben kann. Mit diesem Schritt kommt Troy der Stellung eines Antrags auf Erteilung einer Bergbaulizenz vor Ende 2024 näher, womit die Grundlage für eine zukünftige Produktion und ein langfristiges Wachstum geschaffen wird.Die Wiedererrichtung des Bohrcamps bei Tsagaan Zalaa ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau dieses Projekts. Dank des voll funktionsfähigen Camps sind wir in der Lage, die letzte Phase der Bohrungen abzuschließen und weitere Fortschritte in Richtung Produktionsaufnahme zu machen. Die strategische Lage dieses hochreinen Siliziumdioxidprojekts in Verbindung mit der steigenden Nachfrage seitens des grünen Energiesektors stimmt uns zuversichtlich, was das langfristige Potenzial des Projekts betrifft. Wir bemühen uns zielgerichtet darum, unsere Erschließungspläne schnell und effizient umzusetzen und so einen größtmöglichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.Auch bei der Wiederaufnahme der umfassenden Feldarbeiten gilt das Augenmerk von Troy nach wie vor der Weiterentwicklung des Siliziumdioxidprojekts Tsagaan Zalaa, sodass sich das Unternehmen als führender Anbieter auf dem Markt für hochreines Siliziumdioxid etablieren kann. Im Zuge der laufenden Explorations- und Bohrarbeiten des Unternehmens wird das Potenzial des Projekts erneut unter Beweis gestellt, einen wachsenden Markt beim Übergang zu grünen Energietechnologien zu bedienen.IM NAMEN DES BOARDRana Vig, President & CEO604-218-4766rana@ranavig.comZukunftsgerichtete Aussagen: Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Troy Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen u.a. die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder den zukünftigen Abbau von Mineralienvorkommen erforderlich sind, die Volatilität der Rohstoffpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Erteilung von Genehmigungen und anderen Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten. 