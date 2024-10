Ausgold Ltd.: Quartalsbericht

Ausgold heute mit dem Quartalsbericht per Ende September: Link Keine entscheidenden Neuigkeiten im Bericht. Das neue Team arbeitet an der Fertigstellung der finalen Machbarkeitsstudie (DFS) für das >3 Millionen Unzen Goldprojekt. Parallel laufen die Genehmigungsverfahren und die Vorbereitungen auf die nächsten Bohrrunden, die im laufenden Quartal starten sollen:Ende September hatte Ausgold 21,6 Millionen AUD Cash auf der Bank, was dann hoffentlich auch ausreicht, um die DFS und die geplanten Bohrungen fertigzustellen.Auf Unternehmensebene hat das neue Management die richtigen Schritte unternommen. Nun gilt es, das Projekt so weiterzuentwickeln, dass man eine robuste DFS für das große Goldprojekt erstellen kann.Mit dieser DFS sollte man dann entweder eine solide Finanzierung an Land ziehen können oder aber einen Übernahmeinteressenten anlocken, der die Mine bauen möchte. Ausgold hat sich seit August in etwa verdoppelt und diese Bewegung entschädigt zumindest etwas für die lange Dürreperiode in der Aktie.Der Börsenwert liegt derzeit bei 210 Millionen AUD, so dass eine Unze Gold im Boden mit ca. 70 AUD (ca. 47 USD) bewertet wird, was eigentlich noch immer zu wenig ist.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.