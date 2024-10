Buenaventura-Aktie - Kommt der ehemalige Highfligher wieder in die Spur?

Bedingt durch den starken Goldpreis, der im laufenden Börsenjahr bereits fast 30 Prozent gestiegen ist, sind die Goldminenaktien ebenfalls massiv angezogen. Der Leitindex NYSE Arca Gold Bugs Index ging in den vergangenen 10 Monaten um gut 50 Prozent nach oben.Die Aktie von Buenaventura ist nach dem rasanten Höhenflug bis Mai dramatisch gegen den allgemeinen steigenden Trend gefallen. Zwischenzeitlich war die peruanische Minengesellschaft nur noch so stark wie der Goldpreis selbst. Kann Buenaventura vor diesem Hintergrund wieder zurück zu den alten Hochs finden?Im Rahmen der letzten Analyse zu Buenaventura vom 20. Dezember 2023 "Buenaventura-Aktie – Die Fesseln sind gelöst! In welche Sphären geht es jetzt?" wurde für die Aktie ein Kursziel von 20 bis 21 USD auf dem Niveau der mittelfristigen Widerstandslinie definiert. Direkt nach dieser Einschätzung ging der Aktienkurs steil und erreichte Ende Mai sein vorläufiges Maximum von 18,84 USD.Ab dort sackte dann der Kurs bis zum Spätsommer stark in sich zusammen. Erst bei 11,64 USD, also 38 Prozent unterhalb der Jahreshochs bzw. dem höchsten Stand seit April 2013 stoppt der Kursrutsch und es setzt eine Erholungsbewegung auf etwas mehr als 14 USD ein.Im Wochen-Chart wird schnell deutlich, wie es um die Aktie von Buenaventura steht. Nachdem der RSI-Indikator im Mai auf fast 90 angeschwollen war und einen extrem überkauften Zustand angezeigt hatte, folgte die gegenläufige Entwicklung. Im September wurden fast 27 erreicht.Charttechnisch hat der Kurs auf dem Jahreshochs 2021 aufgesetzt. Zuvor scheiterten die Bullen an den Hochs aus dem Jahr 2019 bzw. an der entsprechenden Widerstandszone.Nach der angesprochenen jüngsten Erholung stehen die Chancen damit jetzt gut, dass die Kurse wieder anziehen und erneut in Richtung 19 USD und später dann über 20 USD tendieren. Bedingung dafür ist jedoch, dass das September-Tief mit 11,64 USD nicht mehr unterschritten wird.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.