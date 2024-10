Palladium - Wie von der Tarantel gestochen!

Im gestrigen Handel explodierte der Palladiumpreis förmlich und zog in der Spitze über 10 % an. Mit diesem Kaufimpuls setzte man nicht nur die positive Tendenz seit der Verteidigung der Unterstützungszone um 993 USD Anfang Oktober fort, sondern durchbrach auch die Kurshürden bei 1.083 USD und 1.120 USD. Wie erwartet gebot das Kursziel bei 1.165 USD den Bullen noch Einhalt und sorgte für den Start einer leichten Gegenbewegung. Die Kaufsignale sollten aber weiter ihre Wirkung entfalten.Im kurzfristigen Bild ist aktuell mit einer Korrektur bis 1.105 USD zu rechnen, die bereits dort auf Käufer treffen kann. Mit einem anschließenden Ausbruch über 1.165 USD wäre das nächste Kaufsignal aktiv und ein Kurssprung bis 1.192 USD die Folge. Schon hier, spätestens jedoch bei einem Anstieg über 1.243 USD würden die Weichen für eine mittelfristige Trendwende gestellt. Ein erstes übergeordnetes Ziel einer großen Trendwende läge im Bereich von 1.380 USD. Zu den mittelfristigen Aussichten hat sich auch mein Kollege André Rain in seiner gestrigen Analyse Gedanken gemacht.Unter 1.105 USD käme es dagegen zu einer Ausdehnung der Korrektur bis 1.083 USD. Auch von hier aus könnte der nächste Kaufimpuls neue Jahreshochs erreichen. Unterhalb dieser Unterstützung käme es dagegen zu einer ausgedehnten Korrektur bis 1.041 USD© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)