Potenzielle Sanktionen gegen Russland  Palladiumpreis steigt um 9%

Eine mögliche Angebotsverknappung gab Palladium neuen Auftrieb, der Preis stieg über die Marke von 1.150 $ je Unze und damit im Tagesverlauf um mehr als 9%. Berichten zufolge hat sich das Blatt für Palladium gewendet, nachdem die US-Regierung ihre Verbündeten in der G7 aufgefordert hat, Sanktionen gegen russische Lieferungen des Edelmetalls sowie gegen Titan in Erwägung zu ziehen, schreibt Kitco News . Russland ist einer der größten Produzenten von Palladium und Titan, und beide Metalle sind von den Sanktionen ausgenommen, die der Westen nach der Invasion der Ukraine im Jahr 2021 verhängt hat. Auf Russland entfallen 41% des weltweiten Palladiumangebots, was dem Land einen überragenden Einfluss auf die Platinmetallmärkte verleiht, heißt es weiter.Obwohl die Nachfrage nach Palladium in den letzten Jahren zurückgegangen ist, übersteigt sie immer noch das Angebot. Im Mai erklärte der globale Platinmetallverarbeiter Johnson Matthey, dass er für den Palladiummarkt in diesem Jahr ein Defizit von 358.000 Unzen erwarte, was gegenüber dem Defizit von einer Million Unzen im vergangenen Jahr ein Rückgang sei. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die oberirdischen Lagerbestände aufgrund der aufeinanderfolgenden Defizite in den letzten vier Jahren nahezu aufgebraucht sind. "Kurzfristig könnte dies eine langjährige Spekulation weiter ins Wanken bringen und gleichzeitig die Angst vor einem Angebotsdefizit auf einem Markt schüren, der nach wie vor ein Defizit aufweist", so Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei der Saxo Bank.Daniel Ghali, Senior Commodity Strategist bei TD Securities, bezeichnete die Preisentwicklung bei Palladium als einen Angsthandel, der möglicherweise nicht nachhaltig sei. Er wies darauf hin, dass die europäischen Länder die Forderung der USA bereits einmal zurückgewiesen hätten. Er fügte jedoch hinzu, dass die Dynamik die Preise kurzfristig nach oben treiben könnte.Während die Palladiumpreise kurzfristig volatil bleiben werden, sagte Michael Widmer, Commodity Strategist bei der Bank of America, dass der Markt einen fundamentalen Wandel sehen müsse, um langfristig höhere Preise zu unterstützen. Um eine Trendwende bei den Preisen herbeizuführen, müsse Russland seine Drohung, die Produktion bis 2025 zu drosseln, wahr machen, so Widmer. "Wenn dies geschieht, sehen wir Potenzial für höhere Preise, was den südafrikanischen Bergbauunternehmen etwas Luft verschaffen würde", sagte er.© Redaktion GoldSeiten.de