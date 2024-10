Russland schlägt vor eine BRICS-Edelmetallbörse zu schaffen

Auf dem Gipfeltreffen in Kasan schlug Russland den BRICS-Ländern vor, eine Edelmetallbörse zu gründen, die nach Ansicht der Ideengeber die Prinzipien der Preisbildung auf diesem konservativen Markt grundlegend verändern wird. Dies geht aus einem Bericht der Website Oreanda-News hervor.Wie das russische Finanzministerium mitteilte, wurde in der am Mittwoch von den Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder verabschiedeten Erklärung die Entwicklung des Edelmetallhandels zwischen den Ländern der Vereinigung auf der Grundlage gemeinsamer Qualitätsstandards für die Produkte befürwortet. "Die Schaffung eines Mechanismus für den Handel mit Metallen innerhalb der BRICS-Länder wird zu einem fairen und gerechten Wettbewerb auf der Grundlage von Austauschprinzipien führen", heißt es in einer Mitteilung des Finanzministeriums.Der Mechanismus werde die Schaffung von Werkzeugen für Metallpreisindikatoren, Standards für die Produktion und den Handel von Edelmetallen, die Akkreditierung von Marktteilnehmern, Clearing und Auditing innerhalb der BRICS-Länder umfassen, und die teilnehmenden Länder würden über ein zuverlässiges Mittel für einen stabilen Börsenhandel innerhalb der Vereinigung verfügen, so Head of Department Anton Siluanov in der Mitteilung. Das Finanzministerium geht davon aus, dass die BRICS-Edelmetallbörse "eine wichtige Regulierungsinstanz für Edelmetallpreise werden wird".© Redaktion GoldSeiten.de