Rio Tinto hat die Kurve bekommen und doch

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

… und doch ist das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. noch immer in einer buchstäblichen Findungsphase. Die Abwärtsbewegung bis in den September hinein konnten die Maßnahmen aus Fernost stoppen. Dabei wurde durch die angekündigten und teils bereits erfolgten Interventionen seitens China einiges für Rohstoffkonzerne in Aussicht gestellt. Eine scharfe Umkehr war die Folge, welche allerdings seit vier Wochen wieder Gegenwind erfährt.Das Kurslevel von 53,53 GBP erwies sich hier, noch vor der entscheidenden mittelfristigen Abwärtstrendlinie, als Helmschuh und so bröckeln die Notierungen einmal mehr gen Süden. Ende September wurde dabei sowohl die Unterstützung von 48,57 GBP als auch die Aufwärtstrendlinie unterschritten. Ein kurzer Sell-Off bis zur tieferliegenden Unterstützung von 45,96 GBP erfolgte, bevor die Kurse ihre Erholung starteten. Aktuell wieder im Bereich der Marke von 48,57 GBP sowie jener Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2022, bieten sich durchaus wieder spekulative Einstiegskurse, um erneut an einem möglichen Aufschwung bis zum Level von 53,53 GBP teilzuhaben. Sollten die Kurse dieses Niveau mitsamt der mittelfristigen Abwärtstrendlinie nachhaltig überwinden können, wäre der Startschuss für weiter anziehende Notierungen in Richtung 58,41 GBP gegeben.Oberhalb davon wären wieder Niveaus bis 62,82 GBP denkbar. Was jedoch, wenn die Aktie nochmals unter die Unterstützung von 48,57 GBP abtauchen sollte? In diesem Fall wären unweigerlich weitere Verluste bis zum unlängst getesteten Unterstützungsniveau von rund 46,00 GBP einzuplanen. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar mit einem neuen Jahrestief kalkulieren.Die nächsttiefere Unterstützung wäre nämlich erst bei 43,98 GBP zu lokalisieren und erlaubt dementsprechend weiteres Abwärtspotenzial für den Fall einer sich wieder verschlechternden Lage.Auf aktuellem Niveau bieten sich erste Einstiegskurse für den bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer an. Sollte die Aktie oberhalb von 48,57 GBP ihre Stabilisierung finden, wäre eine erneute Erholungsbewegung bis 53,53 GBP möglich. Oberhalb davon würden wiederum die Chancen für weitere Zugewinne bis 58,41 GBP steigen.Der Druck der letzten vier Wochen könnte sich bei einem Rückgang unter 48,57 GBP weiter beschleunigen. In diesem Fall sollten nochmalige Verluste bis rund 46,00 GBP nicht überraschen. Ein längeres Verweilen unter 45,96 GBP dürfte weiteres Abwärtspotenzial bis zur Unterstützung von 43,98 GBP in Aussicht stellen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.