Wall Street & Main Street dämpfen Optimismus für Goldpreis in dieser Woche

Nachdem der Goldpreis in der vorletzten Woche eine seiner besten Wochenperformances in diesem Jahr gezeigt hatte, knüpfte er vergangene Woche genau dort an, wo er aufgehört hatte, aber ein Stillstand zur Wochenmitte nach neuen Allzeithochs ließ die Marktteilnehmer über die kurzfristige Richtung des gelben Metalls geteilter Meinung sein. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 9 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren fünf (56%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei (22%) Analysten erwarten hingegen einen Preisrückgang, während zwei (22%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 213 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 126 (59%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 47 (22%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 40 (19%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de