SPDR: Trotz Schwankungen steigen Bestände & Goldpreis in KW 43

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust erreichten auch in der 43. Kalenderwoche ein neues Jahreshoch, konnten dieses aber diesmal nicht halten. Trotz Abflüssen zum Wochenschluss konnten sie die Woche aber mit einem Plus gegenüber der Vorwoche beenden.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 889,78 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 888,63 Tonnen gewesen. Über das Wochenende gab es zunächst keine Veränderung. Am Dienstag folgte dann ein Sprung um 6,59 Tonnen auf das Wochen- und Jahreshoch. Am Mittwoch büßte der Fonds 1,44 Tonnen ein. Nach einer kurzen Pause am Donnerstag setzten sich die Abflüsse fort und die Bestände sanken am Freitag um weitere 4,02 Tonnen.Der Preis für die Unze SPDR-Gold folgte dem gleichen Trend. Er stieg zunächst an und fiel gegen Ende der Woche wieder etwas ab, konnte aber im Wochenvergleich mit einem Plus abschließen. Am Freitag lag er bei 2.731,45 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 21. Oktober: 888,63 Tonnen• 22. Oktober: 895,24 Tonnen• 23. Oktober: 893,80 Tonnen• 24. Oktober: 893,80 Tonnen• 25. Oktober: 889,78 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de