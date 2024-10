WTI-OIL sinkt auf wichtiges Level zurück

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische WTI-OIL verpasste zuletzt buchstäblich die Chance zur weiteren Performance. Im Hinblick auf die vergangene Analyse vom 9. Oktober wurde mit dem Rückgang unter 72,50 USD vielmehr das Verkaufssignal in Richtung 67,50 USD ausgelöst, welches zum heutigen Wochenstart nahezu erreicht wird. Auf aktuellem Niveau besteht wiederum Reaktionspotenzial nach oben. Kann der Preis daher über 67,02 USD verweilen, könnte es zu einem Gegenmanöver bis 73,15 USD kommen.Die Entwicklung des Krieges im Nahen Osten sowie die wirtschaftliche Lage in China werden unverändert, für starke Ausschläge sorgen. Ein Rückgang unter 67,00 USD per Tagesschluss könnte dabei für weitere Preisschwäche bis 65,48 USD und im Ausdehnungsfall sogar bis 62,13 USD sorgen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.