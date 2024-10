IWF: Simbabwes goldgedeckter ZiG kann tiefere Probleme nicht lösen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) glaubt nicht, dass die im April eingeführte und seitdem abgewertete goldgedeckte Währung ZiG (Zimbabwe Gold) Simbabwes wirtschaftliche Probleme lösen wird. "Es gibt eine Tendenz, den Marktpreis, den Wechselkurs, als Ursache für die Probleme von Ländern zu sehen", sagte der Direktor der Afrika-Abteilung des IWF, Abebe Selassie, in einem Interview laut einem Bericht von Bloomberg . "In Wirklichkeit ist der Wechselkurs oft ein Symptom, und die eigentliche Ursache für schwache Wechselkurse ist die Inflation."Simbabwes ZiG ist seit 2009 der sechste Versuch des südafrikanischen Landes, eine stabile Landeswährung einzuführen, nachdem die steigende Inflation – angeheizt durch das Drucken von Geld zur Finanzierung von Regierungsausgaben – frühere Bemühungen zunichte gemacht hatte. Der ZiG sollte das Vertrauen wiederherstellen, da er durch Gold- und Hartwährungsreserven gedeckt ist und die Zentralbank versprochen hat, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Doch die Simbabwer trauen dem ZiG nicht, nachdem sie schon einmal enttäuscht wurden. Der Wert der Einheit auf dem inoffiziellen Markt ist stetig gesunken, was die Behörden im vergangenen Monat dazu veranlasste, den ZiG effektiv um 43% abzuwerten, obwohl sein Straßenwert immer noch deutlich niedriger ist.Der ZiG notierte am Freitag auf dem offiziellen Markt bei 27,68 pro Dollar, wie der Website der Zentralbank zu entnehmen ist. Der inoffizielle Kurs liegt laut ZimPriceCheck.com zwischen 40 und 50 pro Dollar. Der Dollar ist nach wie vor die Hauptwährung für alltägliche Transaktionen. Zuvor hatte das Land einen Anstieg der monatlichen Inflationsrate von 5,8% im Vormonat auf 37,2% im Oktober gemeldet, der durch die Abwertung noch angeheizt wurde. "Traurigerweise hat Simbabwe diese verschiedenen Zyklen durchlaufen, und die eigentliche Ursache ist der Mangel an Vertrauen, der Mangel an Glauben in die Geld- und Fiskalpolitik", erklärte Selassie. "Wir müssen diese Ursachen angehen und nur so können wir die Lücke schließen, die wir sehen würden."© Redaktion GoldSeiten.de