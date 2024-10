Vault Minerals Ltd.: Quartalsbericht

Goldproduzent Vault Minerals (ehemals Silver Lake und Red5) kam heute mit dem Quartalsbericht: Link Im Quartal wurden 97.493 Unzen Gold produziert und 102.529 Unzen Gold verkauft. Die AISC lagen bei 2.231 AUD (ca. 1.472 USD) und der durchschnittliche Verkaufspreis bei 3.162 AUD (ca. 2.086 USD). Die Marge lag somit bei 931 AUD je Unze. Der Cash-Bestand ist im Quartal um 69,70 Millionen AUD angestiegen, so dass Vault Ende September auf 523,3 Millionen AUD Cash saß.Die Jahresprognose von 390.000 – 430.000 Unzen zu AISC von 2.250 – 2.450 AUD wurde bestätigt. Der relativ niedrige durchschnittliche Verkaufspreis resultiert aus den bestehenden Vorwärtsverkäufen. Diese belasten das Ergebnis. In den nächsten 24 Monaten muss VAULT noch 254.424 Unzen zu durchschnittlich 2.808 AUD (1.853 USD) liefern.Bei einer geplanten Jahresproduktion von rund 400.000 Unzen (800.000 Unzen in zwei Jahren) entspricht dies einer Absicherungsquote von rund 30%. Sicherlich nicht optimal, aber ich kann damit gut leben:Wie von Silver Lake gewohnt, liefert auch VAULT ein solides Quartal ab. Die Firma generiert Cash, ist schuldenfrei und agiert solide.Allerdings denke ich, dass der sehr hohe Cash-Bestand von über einer halben Milliarden AUD (Börsenwert heute 2,58 Milliarden AUD) so nicht in der Firma "verharren" wird. Die institutionellen Großaktionäre sehen das nicht gerne und ich denke hier wird es Druck auf das Management geben, die Cash-Position sinnvoll einzusetzen. Die Möglichkeiten gehen von einer Dividende, über eine Ablösung der Hedges bis hin zu Übernahmen.Gut und solide. Die Kosten sind unter Kontrolle, die Bilanz sehr solide und alle produzierenden Minen sind in Westaustralien.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.