Silber: Rally bleibt intakt

Silber entwickelte sich in den vergangenen Monaten stabil aufwärts. Die Notierungen konnten sich dabei zuletzt auch dynamisch über die Hürde bei 32,51 USD bewegen. Nach einem Test der Oberkante des mittelfristigen Trendkanals kam es zu einem Pullback.Der Rücksetzer könnte bei Silber auch noch bis in den Bereich 32,51 USD ausgedehnt werden. Wird die Ausbruchsbewegung in diesem Bereich bestätigt, könnten sich Kursgewinne in Richtung der 38,00 USD mittelfristig anschließen. Abgaben unter 31,75 USD sollte Silber jedoch vermeiden, da sich das Kaufsignal dann als Bullenfalle darstellen könnte. In diesem Fall werden auch 30,00 USD wieder erreichbar.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)