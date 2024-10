Goldpreis steigt nahe Rekordniveau inmitten von Wahl- und Zinsunsicherheit

Der Goldpreis kletterte am Dienstag im asiatischen Handel in die Nähe von Rekordhochs, da die Nachfrage nach sicheren Häfen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 und die Unsicherheit im Vorfeld der anstehenden Daten anhaltend hoch war. Das gelbe Metall machte seine Verluste vom Vortag vollständig wett, als nachlassende Sorgen über den Nahostkonflikt den Goldpreis von seinen jüngsten Höchstständen zurückfallen ließen, schreibt Investing.com . Die Nachfrage nach sicheren Häfen wurde jedoch weiterhin durch die Erwartung eines knappen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahlen gestützt, während die anstehenden Konjunkturdaten auch die Zinsaussichten beeinflussen dürften.Donald Trump und Kamala Harris stehen sich in der für den 5. November angesetzten Wahl gegenüber. Jüngste Umfragen und Prognosemärkte zeigen, dass Trump gegenüber Harris leicht an Boden gewonnen hat, obwohl Analysten nach wie vor ein knappes Rennen voraussagen. Die Ungewissheit über den Ausgang der Wahl, die die US-Politik für die nächsten vier Jahre bestimmen wird, hat dazu geführt, dass sich die Trader weitgehend auf sichere Häfen wie den Dollar und Gold konzentrieren.Die Nachfrage nach sicheren Häfen wurde auch durch die Erwartung einer Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten in dieser Woche angekurbelt, die wahrscheinlich in die Zinspläne der US-Notenbank einfließen werden. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal werden am Donnerstag erwartet. Der PCE-Preisindex (private Konsumausgaben) und die Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft werden am Freitag erwartet, beide Daten werden nur wenige Wochen vor einer Fed-Sitzung veröffentlicht. Die Gold- und Edelmetallpreise konnten sich behaupten, obwohl die jüngsten Daten die Wetten auf eine langsamere Zinssenkung der Fed in den kommenden Monaten verstärkten. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen im November um 25 Basispunkte senken wird.© Redaktion GoldSeiten.de