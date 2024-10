El-Erian: Steigender Goldpreis durch Dollar-Diversifizierung getrieben

Mohamed El-Erian ist der Ansicht, dass der Anstieg des Goldpreises auf ein neues Rekordhoch zeigt, wie sich globale Finanzinstitutionen bewusst vom US-Dollar abwenden. Der Goldpreis kletterte am letzten Mittwoch auf ein Allzeithoch von rund 2.758,49 US-Dollar, da sich die Anleger auf die wichtigsten makroökonomischen Risiken der kommenden Wochen konzentrieren. "Wenn wir versuchen, die Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahr mit den traditionellen finanziellen und wirtschaftlichen Variablen – Zinsen, Dollar – in Beziehung zu setzen, sind die Beziehungen zusammengebrochen", sagte El-Erian, Präsident des Queens' College in Cambridge, laut Yahoo Finance am Freitag gegenüber Bloomberg Television.Die "säkulare" Entwicklung könne auf zwei grundlegende Faktoren zurückgeführt werden. "Einer ist die langsame Diversifizierung weg vom Dollar in den Reserven der Zentralbanken weltweit", sagte er. "Der andere ist die langsame Diversifizierung weg vom Dollar-Zahlungssystem." Während die Entwicklung langsam verläuft, "[ist] die schlechte Nachricht [...], dass die Dynamik zunimmt“, meinte El-Erian.Die jüngsten Ereignisse hätten den Trend zu Gold beschleunigt, so El-Erian. Dazu gehöre die Fähigkeit Russlands, seine Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten und auszubauen, selbst nachdem seine Großbanken aus dem globalen Finanznachrichtendienst Swift ausgeschlossen wurden. Während die jüngsten Daten von Swift zeigen, dass der Anteil des Dollars am internationalen Zahlungsverkehr in den letzten Jahren relativ stabil bei knapp unter 50% lag und damit andere Währungen weit hinter sich ließ, haben die Transaktionen in Yuan in den letzten Monaten zugenommen. Das andere Ereignis sei der Nahe Osten, sagte El-Erian und fügte hinzu, dass die Mehrheit der Länder die USA als "inkonsequenten Verfechter" der Menschenrechte und des Völkerrechts betrachte.© Redaktion GoldSeiten.de