Platin - der Monatsschlusspreis wird spannend!

Quelle Chart: stock3

Erst in der vorangegangenen Woche, zur Analyse vom 21. Oktober geht es hier, hatten wir hier an dieser Stelle das Industrie- und Edelmetall Platin im Fokus. Die Notierungen der Edelmetalle generell und insbesondere von Platin zeigten sich seither unverändert dominant. Der bald anstehende Monatsschlusspreis wird hierbei von besonderem Interesse sein. Denn schließt Platin oberhalb des vierstelligen Preisniveaus, werden weitere mittel- bis langfristige Ziele von 1.195 USD sowie 1.330 USD realistischer denn je.Dementsprechend wäre ein Rückgang unter rund und zugleich psychologische Level von 1.000 USD je Unze kritisch zu sehen. Entgegen dem Aufschwung wären dann eher rückläufige Preise bis 943 USD und dem folgend bis rund 900 USD zu erwarten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.