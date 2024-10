Newmont Suriname mit dem Award for Corporate Excellence des US-Außenministeriums gewürdigt

Die Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) gab heute bekannt, dass ihr Betrieb in Suriname in der Kategorie Klimaresistenz mit dem "Award for Corporate Excellence" des US-amerikanischen Außenministeriums ausgezeichnet worden ist. Diese Anerkennung unterstreicht die Führungsrolle von Newmont bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Suriname und das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung.Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241028576479/de/"Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist eine große Ehre für Newmont. Sie bezeugt unser Engagement für Wertschöpfung und die Verbesserung des Lebens der Menschen durch verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau", erklärte Tom Palmer, CEO und President von Newmont. "Gleich zu Beginn unseres Betriebs in Suriname erkannten, was in den Gemeinschaften vor Ort am dringendsten gebraucht wurde, insbesondere im Hinblick auf Infrastruktur und wirtschaftliche Möglichkeiten, die vom Klimawandel betroffen sind.""Im Lauf der Jahre haben wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Gemeinschaft Programme aufgebaut, die bestehende Firmen unterstützen und neue Chancen schaffen, denen die Wertschöpfungskette von Newmont zugutekommt. Dazu gehört auch die enge Zusammenarbeit mit handwerklich orientierten kleinen Bergbaufirmen bei deren Landgewinnungsbemühungen und die Erstellung von kapazitätsfördernden Programmen sowie finanzielle Unterstützung, die zur Entwicklung einer neuen Pipeline für geschäftliche Chancen für kleine Firmen beitragen.""Als ein seit 103 Jahren bestehendes, in den USA ansässiges Unternehmen sind wir stolz darauf, unser Engagement für höchste ethische und umweltbezogene Normen und für die langfristige Förderung von Suriname und seinen Einwohnern unter Beweis zu stellen", ergänzte er.Newmont ist fest entschlossen, sich für die grünen Entwicklungsziele von Suriname einzusetzen und diese zu unterstützen. Wir werden unsere Auswirkungen in diesem Bereich durch enge Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern weiter verbessern. Im Lauf der Jahre hat unser unbeugsames Engagement für dieses Ziel die sozioökonomische Entwicklung in den Gemeinschaften, wo wir tätig sind, konsequent vorangetrieben.Newmont fördert wirtschaftliches Wachstum durch die Befähigung lokaler Gemeinschaften mittels beruflicher Weiterentwicklung, lokaler Beschaffung und kapazitätsfördernder Initiativen. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Gemeinschaft hat Newmont Programme erstellt, um lokale Firmen zu unterstützen und im Rahmen unserer Wertschöpfungskette neue Chancen zu schaffen. Dazu gehört auch die enge Zusammenarbeit mit handwerklich orientierten kleinen Bergbaufirmen bei deren Landgewinnungsbemühungen und die Erstellung kapazitätsfördernder Programme sowie finanzielle Unterstützung, um neue geschäftliche Chancen für kleine Firmen zu entwickeln.Mit dem im Jahr 1999 ins Leben gerufenen "Award for Corporate Excellence" des US-amerikanischen Außenministeriums wird die entscheidende Rolle gewürdigt, die US-amerikanische Unternehmen bei der Verbesserung der unternehmerischen Ethik spielen. Weitere Informationen erhalten Sie hier.Newmont Newmont ist weltweit führend als Goldunternehmen und Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, Potenzialen und Talenten ist in günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Papua-Neuguinea verankert. Newmont ist der einzige im Aktienindex S&P 500 gelistete Goldproduzent und allgemein für seine werteorientierten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken anerkannt. Das Unternehmen ist branchenweit führend in der Wertschöpfung und stützt sich dabei auf solide Sicherheitsstandards, herausragende Ausführung und technisches Know-how. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.Unser Ziel bei Newmont ist es, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und das Wohl der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.Ansprechpartner für Medien:Jennifer Pakradooniglobalcommunications@newmont.comAnsprechpartner für Investoren:Neil Backhouseinvestor.relations@newmont.comDie Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241028576479/de/