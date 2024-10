Platin - Rallybeschleunigung noch in dieser Woche?

Nach der Verteidigung der Unterstützungszone um 950 USD sorgten die Bullen mit einem steilen Konter für die Fortsetzung des Aufwärtstrends bei Platin. Schon Mitte Oktober wurden die markanten Hürden bei 1.018 USD und 1.032 USD aus dem Weg geräumt, ehe ein kleiner Pullback an die zurückeroberte mittelfristige Aufwärtstrendlinie folgte. Von dieser prallte der Kurs Ende der vergangenen Woche ab und erreicht aktuell ein neues Verlaufshoch bei 1.054 USD.Platin nähert sich mit großen Schritten dem Kursziel bei 1.065 USD. Dort besitzen beide Kursanstiege seit dem Tief aus dem September bei 900 USD die gleiche Länge. An dieser Stelle sollte man also zunächst mit einer Zwischenkorrektur rechnen, die durchaus bis 1.032 USD führen kann. Über der Marke stünde dagegen die Fortsetzung der Kaufwelle bis 1.095 USD und darüber ggf. bis 1.135 USD auf der Agenda. Ein direkter Anstieg über 1.065 USD könnte also eine erhebliche Beschleunigung der bisherigen Aufwärtsphase mit sich bringen.Sollte Platin dagegen von 1.065 USD nach unten abprallen und unter 1.032 USD zurücksetzen, wäre dies der Auftakt für eine größere Gegenbewegung bis 1.018 USD. Bleibt dort eine Erholung aus, dürfte der Kurs temporär bis 1.005 USD fallen, ehe der nächste Aufwärtstrend starten kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)